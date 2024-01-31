Apple, 2023’te Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi olma başarısını tekrarlamakta zorluklar yaşayabilir. Ming-Chi Kuo isimli bir analist, Cupertino devinin iPhone 16 serisindeki çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalacağını ve bu durumun şirketin yıllık sevkiyatlarının yüzde 15’e kadar azalmasına neden olabileceğini öngörüyor.

Kuo’nun tedarik zinciri araştırmasına dayalı analizine göre, Apple’ın bu yıl en önemli düşüşü yaşayacağı öne sürülüyor. Tahminlere göre, toplam sevkiyatın 200 milyon adede ulaşması bekleniyor, bu da iPhone 16 serisinin 2023’teki iPhone 15’in başarısını tekrarlamakta zorlanabileceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone için WhatsApp uygulamasına şifre desteği geliyor

Analiste göre, önemli bir tasarım değişikliğinin olmaması ve Çin’deki sevkiyatlardaki devam eden düşüş, Apple’ın zorluklarını artırabilir. Barclays analistleri de iPhone 16’nın önemli bir özelliğe sahip olmamasını, ancak yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte iPhone 15’in popülaritesinin artabileceğini öne sürüyor; bunun yanı sıra, fiyat düşüşünün etkisi de göz ardı edilemez.

Apple’ın henüz üretken yapay zeka reklamını benimsememiş olması da dikkat çekiyor. iPhone 16’nın, gelişmiş yapay zeka özellikleri için Siri’yi çağırmayı kolaylaştıracak mikrofon yükseltmeleri gibi değişikliklerle birlikte gelmesine rağmen, Cupertino devi bu kategoriyi diğer üreticiler kadar ciddiye almıyor olabilir.

Bununla birlikte, Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde duyurabileceği “Apple GPT” adlı çalışmaları, şirketin iPhone 16 hakkındaki algısını değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Yapay zeka alanında bir ChatGPT rakibi, Apple’ın teknolojik gelişmelerdeki pozisyonunu güçlendirebilir ve müşteri ilgisini artırabilir. Bu nedenle, Apple hayranları ve teknoloji meraklıları, önümüzdeki dönemde şirketin attığı adımları yakından takip edecek gibi görünüyor.