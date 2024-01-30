Meta’nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçen yıl Android kullanıcıları için sunduğu geçiş anahtarları özelliğini nihayet iPhone kullanıcılarına getirmeye hazırlanıyor. iPhone için WhatsApp uygulamasının, TestFlight üzerinde yayınlanan en son sürümüyle birlikte, kullanıcılara daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi olan geçiş anahtarlarını kullanmalarına imkan tanıyan yeni bir menü ekliyor.

WABetaInfo’nun raporlarına göre, henüz etkinleştirilmemiş olan bu özellik, yakında beta kullanıcılarına sunulacak gibi görünüyor. Bu adım, WhatsApp’ın güvenlik konusundaki çabalarını artırmayı amaçlayan bir girişim olarak değerlendirilebilir.

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Geçiş anahtarları, FIDO Alliance tarafından geliştirilen bir teknoloji olan Passkey ile desteklenmektedir. Bu teknoloji, Apple, Google ve Microsoft gibi büyük şirketlerle işbirliği içinde geliştirilmiş olup, geleneksel şifrelerin yerine kullanıcıların yüz tanıma veya biyometrik doğrulama gibi güvenli kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmalarına imkan tanımaktadır. Bu sayede, şifre oluşturma ve yazma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

WhatsApp’ın bu güncellemesi, iOS 16 ile başlayan geçiş anahtarlarını Safari ve iCloud Anahtar Zinciri üzerinden kullanma özelliğini iOS 17 ile daha da genişletiyor. Kullanıcılar artık üçüncü taraf uygulamalarda da bu özelliği kullanabilecekler. Ayrıca, Apple cihazlarda parolalar Face ID veya Touch ID ile kullanılabilecek.

Kasım ayında yayınlanan bir başka güncelleme ile WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinde kimlik doğrulaması yapabilmeleri için SMS yerine e-posta doğrulamasını kullanma seçeneği eklemişti. Ayrıca, kullanıcıların telefon numarası yerine paylaşılabilir bir kullanıcı adı belirlemelerine olanak tanıyan bir seçenek de sunulmuştu. WhatsApp ayrıca, bir iPad uygulaması üzerinde çalıştığını duyurarak platformunu daha da genişletmeyi planlıyor.

WhatsApp, App Store’da ücretsiz olarak indirilebilmekte olup, iOS 12 veya üzeri bir iPhone gerektirmektedir. Ancak, geçiş anahtarları özelliği için iOS 17 veya daha üstü bir sürüm gerekmektedir. Bu güncelleme, kullanıcıların daha güvenli ve kişisel bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyan bir dizi özelliği beraberinde getiriyor. iPhone için WhatsApp uygulamasına bakalım ilerleyen yıllarda ne gibi yenilikler gelecek? Bekleyip göreceğiz.