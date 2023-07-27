Merakla beklenen iPhone 15 serisine getirilen belirgin bir iyileştirme, 12 MP sensörden 48 MP sensöre geçiş olacak. Analiste göre, Apple bu sensör için yığınlı bir CIS (CMOS) tasarımını benimsiyor. Bu teknolojiye daha derinlemesine inmek gerekirse, bu tasarımın dezavantajları arasında düşük verimlilik bulunuyor. Apple’ın tedarikçisinin bu verimliliği artırabilmek adına zorlu bir karar verdiği belirtiliyor.

Apple’ın tedarikçisi olan Sony’nin BDT (Backside Illuminated) üretimini %120 artırdığı bilgisi geldi, ancak bu durumun Android telefonlar için tedarik durumunu etkileyeceği bildiriliyor. CIS veya CMOS Görüntü Sensörlerinin üretimi maliyet açısından daha avantajlı olup, yığınlı tasarım, düşük ışıklı ortamlarda gürültü seviyelerini düşürerek daha kaliteli görüntü sağlar.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Watch 6 Apple Watch’un Tahtını Sallayacak!

Daha önce, hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus’ın, daha fazla ışık yakalama kapasitesine sahip üçlü bir kamera düzenine sahip olacağı da ortaya çıkmıştı. Hatta o zamanda bu bileşenin verimliliğinin düşük olduğunu, bu durumun standart modellerin gecikmeye uğramasına veya en kötü ihtimalle müşterilerin telefonlarını alabilmek için uzun süre beklemeleri gerekeceği söyleniyordu.

Kuo, düşük verim sorunlarının Sony’nin CIS sensörlerinin üretimini %120 artırarak çözülebileceğine inanıyor. Ancak ne yazık ki, Japon tedarikçi Apple için arzı artırırken, Android akıllı telefonlar için gelen siparişleri karşılamakta zorluk çekebilir ve bu durum Apple’ı zor duruma sokabilir. Sonuç olarak, Sony’nin maliyet-benefit analizine bağlı olarak bir karar vermesi bekleniyor.

Apple’ın her yıl milyonlarca iPhone sevk ettiği düşünüldüğünde, Sony bu ortaklıktan büyük bir kazanç sağlıyor ve bu nedenle, eğer Apple ile olan iş ilişkisini güçlendirmek istiyorsa, Android akıllı telefonlar için BDT gönderimlerini ertelemeyi düşünebilir. Kuo’nun Medium blog yazısında belirttiği üzere, BDT tedarik zincirindeki mevcut stok seviyesi, önceki 30-40 haftalık döneme kıyasla, 10-14 haftalık normal bir süreye yükseldi.

Sony, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın üretimine odaklanırken ve bu nedenle üst seviye Android telefonlar için BDT tedarikini azaltırken, çeşitli firmaların, pazar payı önemli ölçüde arttığı belirtilen Will Semi gibi alternatif tedarikçileri aramak zorunda kalacağı öngörülüyor.