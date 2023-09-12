Apple cephesi, bugün düzenlenen etkinlikte canlı olarak iPhone 15 ve 15 Plus modellerini tanıttı. Galaxy S23 serisi gibi Android amiral gemileri Apple’ı korkutmuş olacak ki, şirket sonunda dişe dokunur yeniliklerle geldi! İşte iPhone 15’lerin sunduğu her şey!

iPhone 15 ve 15 Plus Amiral Gemisinden Farksız Olmuş!

Apple, iPhone 12’nin keskin hatlara sahip tasarımını yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde de koruyacak gibi görünüyor. Ancak bu nesilde önemli bir iyileştirme yapılarak köşeler biraz daha yumuşatılmış Bu ergonomiyi artıracaktır. Bu yeni cihazlarda, tasarımın yanı sıra teknolojik gelişmeler de bizi bekliyor.

iPhone 15 modelindeki OLED ekran 6.1 inç büyüklüğünde, büyük kardeş iPhone 15 Plus’ta ise 6.7 inçlik devasa bir ekran var. XDR OLED teknolojisine sahip bu ekranlar, 2.000 nit maksimum parlaklık ile resmen güneş gibi parlıyor. Ceramic Shield koruması da unutulmamış.

Apple, iPhone 15 modelleri için tasarımı yeniden düşünürken, ekran konusunda önemli değişiklikler yapmayı unutmamış. Bu yıl herkes için pek de sürpriz olmayan şekilde “Dynamic Island” standart iPhone 15 ve Plus modellere de yayıldı. Bununla birlikte, ekranın çerçeveleri iPhone 14’e göre daha ince olsa da, ekran 60 Hz yenileme hızında resmen takılı kalmış durumda.

iPhone 15, Apple’ın A16 Bionic işlemcisiyle güçlendirilecek. Bu işlemci, iPhone 14 Pro’da kullanılan A16 Bionic’in gelişmiş bir versiyonunu içerecek. Ayrıca, 6 GB RAM (LPDDR5) ile desteklenen bu yeni telefonlar hızlı ve akıcı bir deneyim sunacaklar.

iPhone 15, 3.877 mAh kapasiteli bir bataryayla, iPhone 15 Plus ise 4.912 mAH kapasiteli bir bataryayla geldi. Bu modeller A16 Bionic işlemcinin verimliliği sayesinde daha iyi pil ömrü sunacak. Ancak en çarpıcı değişikliklerden biri, iPhone’larda ilk kez kullanılmaya başlanan USB Type-C portu olacak. Artık sürekli şarj kablosu değiştirmeyeceksiniz. Maalesef, hızlı şarjla ilgili henüz net bir bilgi yok.

iPhone 15 modelleri, 48 MP ana kamera sensörü ve ultra geniş açılı 12 MP ikincil kamera ile gelerek fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Yenilenen kameralar aksiyon modu, Smart HDR ve 4K Cinematic mod gibi özellikleri destekleyecek. Selfie kamerası ise 12 MP çözünürlüğünde ve geliştirilmiş özellikler sunacak.

iPhone 15’in Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

128 GB: 49.999 TL

256 GB: 53.999 TL

512 GB: 61.999 TL

iPhone 15 Plus için ise fiyatlar şu şekilde:

128 GB: 56.999 TL

256 GB: 60.999 TL

512 GB: 68.999 TL

Bizler açıkçası bu yeni iPhone’ları son dönemlerin en rafine modellerinden biri olarak gördük. Apple bu sefer gerçekten turnayı gözünden vurmuş görünüyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro ve Pro Max Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni canavarların dehşet fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!