Apple, 2 hafta sonra iPhone 15 serisi olarak adlandırılan yeni nesil telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu seri, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Ultra veya 15 Pro Max modellerini içerecek. Ancak, önümüzdeki akıllı telefonlar zaten seri üretim aşamasında olsa da, son raporlara göre Cupertino merkezli teknoloji devi, tedarik zinciri sorunları nedeniyle üretimini kısmak zorunda kaldı.

Haitong International Securities analisti Jeff Pu’nun raporuna göre, yeni iPhone tahminleri 83 milyondan 77 milyon adede düşürüldü. Diğer bir kaynağa göre, Japonya’daki Mizuho Bank analistleri, iPhone 15 serisinin beklentilerini 84 milyon adetten 73 milyon adede düşürdü. Ayrıca Apple’ın 2023 yılı için önceden tahmin ettiği 227 milyon adetlik iPhone üretimini 217 milyon adede indirmesini öngörüyorlar.

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Raporlar doğruysa, Apple’ın Eylül ayında iPhone 15 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor ve iPhone 15 Pro Max (Ultra) dışındaki modeller 22 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Ancak 15 Pro Max’in piyasaya sürülmesinin Ekim ayına ertelenebileceği söyleniyor. Bu, Sony’nin bu model için gerekli kamera sensörlerini zamanında teslim edememesiyle ilişkilendiriliyor. iPhone 15 Pro Max, periskop lens teknolojisini kullanan ilk iPhone olma özelliği taşıyacağı için dikkat çekiyor.