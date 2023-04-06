Apple tarafından tasarlanan ve geliştirilen akıllı hoparlör olan HomePod yıllar içerisinde gelişmeye tam gaz devam etti. İlk olarak Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Hoparlörü kontrol etmek ve evdeki diğer cihazlarla etkileşim kurmak için kullanılabilen Apple’ın sanal asistanı Siri’ye sahip olan bu hoparlörün yeni sürümü de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

HomePod, yüksek kaliteli ses üretmek üzere tasarlanmıştır ve ses çıkışını yerleştirildiği ortama göre uyarlayabilir. Ayrıca, çok odalı bir ses sistemi oluşturmak için evdeki diğer HomePod’larla bağlantı kurma yeteneğine de sahip. Ancak bu yeteneklerine yenisini ekleyecek gibi görünüyor.

IT Home‘dan gelen son haberler, Apple’ın HomePod’u için Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka ve Patent Ofisi‘nden (USPTO) teknik bir patent aldığını belirtiyor. Patent taslağı, HomePod’a, kullanıcılara akıllı ev cihazları üzerinde daha kolay kontrol sağlayan bir kamera eklendiğini ortaya koyuyor.

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Patent açıklamasına göre kameranın amacı görüntülü aramalar veya güvenlik için değil, yüz tanıma özelliğiyle odadaki HomePod’a talepte bulunan kişiyi tespit etmek. Kullanıcının isteğine bağlı olarak HomePod, akıllı ev cihazları üzerinde kişiselleştirilmiş ve basitleştirilmiş kontrol sağlayacak.

Apple, birden fazla cihazın adını hatırlamanın kullanıcılar için sıkıntılı bir nokta olabileceğinin farkındadır ve patentleri, kameranın etkinleştirilmesi gereken ışığı tanımlamasıyla kullanıcıların ışığı aç gibi komutlar vermesine izin vererek süreci basitleştirmeyi amaçlamaktadır. kullanıcının bakışına göre. Bu basit özelliğin otomatikleştirilmesi, Homepod’un kendisini segmentteki diğer akıllı hoparlörlerden ayırmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bunun hala bir patent olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle Apple’ın bunu gelecekteki bir HomePod’a dahil etmeye gerçekten karar vermesi biraz zaman alabilir.