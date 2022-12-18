Yeni bir sızıntıya göre, Apple’ın yeni akıllı telefon serisinin üyelerinden biri olacak iPhone 15 Ultra’nın başlangıç fiyatı 1299$ olacak. Bu yeni fiyat iPhone 14 Pro Max’in başlangıç fiyatı olan 1099$’a kıyasla önemli bir artış gösterecek. Yapılan analizlere göre daha yüksek fiyat, artan üretim maliyetleri, kâr marjlarını koruma ihtiyacı ve kasaya titanyum gibi daha yüksek kaliteli malzemelerin dahil edilmesinden kaynaklanıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Yeni iPhone 15 Ultra Büyük Bir Fiyat Artışı İle Gelecek

Apple’ın ilerde piyasaya süreceği iPhone 15 Ultra, şimdiden yeni özellikleri ve fiyatı hakkında dolaşan çok sayıda sızıntı ve söylentiyle teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Sektörün etkili isimlerinden LeaksApplePro’ya göre iPhone 15 Ultra, iPhone 14 Pro Max’in 1099 dolarlık başlangıç fiyatından önemli bir artışla 1299 dolara varan bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Çoğu kişiye göre bu artış, iPhone tarihindeki en büyük değişim sıçramasına işaret ediyor ve muhtemelen birçok ABD’li alıcı için şok etkisi yaratacak.

Pahalı iPhone 15 Ultra Bizlere Ne Sunacak ?

Peki bu yüksek fiyat artışının arkasında ne var? LeaksApplePro, artan üretim maliyetleri ve enflasyonun yanı sıra kar marjlarını koruma ihtiyacının, daha yüksek fiyat noktasının arkasındaki ana itici güçler olduğunu söylüyor. Apple’ın son yıllarda azalan marjlarla karşı karşıya olduğu ve şirketin bu kayıpları telafi etmek için şimdi daha yüksek fiyatlara yöneldiği bildiriliyor. Buna ek olarak, iPhone 15 Ultra’nın, önceki modellerde kullanılan paslanmaz çelikten önemli ölçüde daha güçlü ve daha pahalı olan titanyum gibi daha yüksek kaliteli malzemeler de dahil olmak üzere bir dizi yeni ve geliştirilmiş özellikle birlikte gelmesi muhtemel.

Sızıntılara göre iPhone 15 Ultra, mevcut giriş noktası olan 128 GB’ın iki katı olan minimum 256 GB depolama alanıyla birlikte raflarda yerini alacak. Daha büyük depolama kapasitesi her zaman yüksek talep gördüğünden, bu tüketiciler için memnuniyet verici bir ek olabilir. Ayrıca, yeni çıkan AB yasasından dolayı iPhone 15 Ultra’nın daha yavaş olan Lightning portunun yerine Thunderbolt 4 hızında bir USB-C portuna sahip olacağı söyleniyor. Çoğu habere göre cihaz çift ön kameraya da ev sahipliği yapacak.

iPhone 15 Ultra’nın bir diğer önemli özelliği de kasasında titanyum kullanması. Bilmeyenler için, Titanyum gücü ve dayanıklılığıyla bilinen bir malzeme. Öyle ki mevcut iPhone’larda kullanılan paslanmaz çelikten 3-4 kat daha güçlü. Madalyonun ters yüzü ise maliyet tarafında. Titanyum, paslanmaz çelik için kilogram başına 1-1,50 $’a kıyasla kilogram başına 35-50 $’lık mevcut fiyatı ile çok daha pahalı. Kullanıcıların değiştirilen malzeme sebebiyle doğacak fiyat artışına ne tür bir tepki vereceği öerak konusu. Her şeyden önce yeni serinin çıkmasına daha aylar varken cihazlar hakkında ortaya atılan bilgilere, %100 doğru denemez. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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