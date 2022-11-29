Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 14/iPhone 14 Pro çok kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Analistler Cupertino’nun bir sonraki akıllı telefon modelleri hakkında giderek daha fazla bilgi buluyor.

Nikkei tarafından bildirildiği üzere iPhone 15, Sony’nin “sanat eseri” olarak nitelendirilen en yeni kameralarına sahip olacak. Bu sensörler, her piksel için iki kat daha fazla doygunluk alabilecek, bu da daha fazla ışık toplamaya ve farklı aydınlatma koşullarıyla daha iyi başa çıkmaya olanak tanıyacak.

Ayrıca bkz: OnePlus Nord CE 3 Render Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Nikkei’ye göre, bu sensörler örneğin bir kişinin yüzünü güçlü bir arka ışıkla çekmeye olanak tanıyacak. Sony bunu yapmak için fotodiyotları ve transistörleri ayrı katmanlara yerleştirerek daha fazla fotodiyot kullanılmasını sağlayan yarı iletken bir mimari kullanıyor. Büyük olasılıkla, böyle bir sensör ana (geniş açılı) sensörün yerini alacaktır.

Ancak şu anda tüm modellerin bu tür kameralarla donatılıp donatılmayacağı ya da USB-C, yeni A17 çipi, daha fazla RAM vb. gibi ayrıcalıklarını onsuz alması gereken iPhone 15 Pro ile sınırlı olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok.

Apple ayrıca iPhone 15 Pro’da optik yakınlaştırma yeteneklerini geliştirecek yeni bir periskop lens üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, akıllı telefon 10 kat optik yakınlaştırma sunabilecek ve bu da bir yıldan uzun süredir böyle bir seçeneğe sahip olan bazı Android akıllı telefonlarla daha iyi rekabet etmesini sağlayacak.