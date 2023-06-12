Ünlü Wedbush analisti Dan Ives’in finans yayını Barron’s tarafından elde edilen bir notuna göre, teknoloji devinin yaklaşan iPhone 15 serisinin fiyatını artırmayı planladığını belirtti. iPhone fiyat ayarlamalarıyla ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Ives, CNBC’de katıldığı bir programda, Eylül ayında yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte ortalama satış fiyatlarının yükselmesini beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 fiyatlandırma stratejisi bölgelere göre değişiklik göstermişti. Apple uluslararası fiyatları kur dalgalanmalarına göre ayarladı ve bu da başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerde daha yüksek maliyetlere neden oldu. Buna karşılık ABD ve Çin’de fiyatlar sabit kaldı.

iPhone fiyatları 2023’te artabilir

Eğer Apple ABD’deki fiyatlarını arttırırsa, bu 2017’den bu yana ilk kez olacak. Atlantik ötesindeki bir artış kaçınılmaz olarak burada da fiyatların artmasına yol açacak ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 14’ler 1.019 Avro’dan satışa sunuluyor ve 1 TB depolama alanına sahip Pro Max modeli 2.129 Avro’ya kadar çıkıyor.

Beklenen fiyat artışına gelince, Ives Apple’ın üst sınıf iPhone 15 Pro’nun fiyatını 200 $’a kadar yükseltebileceğini bildirdi. Bunun ana nedeni, TSMC tarafından 3nm’de kazınmış bir A17 çipinin kullanılması. Şirket tarafından üretilen yonga plakalarının fiyatları bir önceki nesle kıyasla artış gösterdi ve bu durum cihazların nihai fiyatlarına yansıyabilir.

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Ives, Apple’ın 2023 yılında 235 ila 240 milyon adet iPhone 15 sevk edeceğini öngörüyor. Fiyatlar birim başına ortalama 100 dolar artsa bile, bu şirket için 23,5 milyar dolar ek gelir anlamına gelecektir.

Ives ayrıca Apple’ın, şirketi rakiplerinden ayırdığına inandığı hizmetler segmenti konusunda da iyimser. Apple’ın şu anda 2,850 milyar dolar olan değerinin önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde 3,500 milyar ila 4,000 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.