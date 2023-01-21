Google katlanabilir ekranlı cep telefonu Pixel Fold hakkında daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıktı. Önceki raporlardan farklı olarak Google, Pixel Fold’un seri üretimine başlamayı planlıyor. Şirket ayrıca ilgili parçaları 2023’ün üçüncü çeyreğinde üretecek. Dolayısıyla bu telefon yılın ilk yarısında piyasaya sürülmeyecek. Bu cihaz en erken bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Google Pixel Fold tasarım kısmında, Pixel tarzı amiral gemisi kamera tasarımını devam ettirecek. Klasik kamera bölümü Pixel 7 ve 7 Pro kadar geniş olmayacak. Buna ek olarak, 64MP (IMX787) ana kamera, 10.8MP telefoto kamera (S5K3J1) ve 12MP geniş açılı kamera (IMX386) olmak üzere üç arka kamera yer alacak.

Ekran açısından cihaz 7.57 inç ultra ince cam katlanabilir iç ekran ve 5.78 inç dış ekran kullanacak. Bu boyutlar da daha önce sızdırılan bilgilerden biraz farklı olacak. Ayrıca cep telefonunun Tensor G2 çipi ile geleceği ve başlangıç fiyatının 1.799 dolar olacağı yönünde haberler de yer alıyor.

Google’ın Pixel Fold üretim planı

Google Pixel Fold birkaç yıldır var ancak birkaç ay önce bu cihazın ilk görüntüsü internete düştü. Google’ın katlanabilir cep telefonu biraz geç kalmış gibi görünen bir üretim planına sahip. Ancak Google’ın katlanabilir alanda Samsung ile rekabet edecek olması olumlu bir şey. Google’ın aksine Samsung, Z Flip 4 ve Z Fold 4 için bileşenlerin seri üretimine Mayıs 2022’de başladı. Şirket nihai ürünün üretimine yaklaşık bir ay sonra, yani Haziran 2022’de başladı. Ağustos 2022’de bu cihaz resmi olarak piyasaya sürüldü.

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Ayrıca Google’ın Galaxy Z Fold 3’te piyasaya sürülen katlanabilir ekran teknolojisini kullanmayabileceğine bilgilerde yer alıyor. Bu da Google Pixel Fold’un kalınlığının Samsung Galaxy Z Fold 3’ten kesinlikle daha kalın olacağı anlamına geliyor. Raporda ayrıca Pixel Fold’un bir kalemi destekleme ihtimalinin düşük olduğu iddia ediliyor.

Diğer teknik özellikler

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Google’ın bu cihazıyla ilgili birkaç rapor yayınlandı. Birçok Apple hayranı katlanabilir bir iPhone beklerken sonunda bu cihaza sahip olabilir. Onleaks ve Howtoisolve tarafından yayınlanan bir rapor, Pixel Fold’un bazı görsellerini ortaya koyuyor.

Habere göre, cihaz yaklaşık 7,69 inçlik bir dahili ekranla geliyor. Ayrıca rapor, bu cihazın yaklaşık 5,79 inçlik bir harici ekran kullanacağını gösteriyor. Boyut açısından bu cihaz 158,7 x 139,7 x 5,7 mm ölçülerinde. Arka kamera çıkıntısının kalınlığı 8,3 mm’dir. Arka kamera çıkıntısı, genel kalınlığına çok fazla mm ekliyor.

Ayrıca, yeni Google Pixel Fold’un iki renk seçeneğine sahip(gümüş ve siyah) olduğu da belirtildi. Cihaz ayrıca diğer ekranın alt kenarında bir USB Type-C şarj portu ve çift hoparlör ile gelecek. 3,5 mm kulaklık girişi bulunmayacak olsa da, bu cihaz muhtemelen bir kalemle birlikte gelecek.