Ülkemizde telefonu fiyatlarının artan döviz kurları nedeniyle önlenemez bir biçimde zamlanmasıyla beraber, birçok kullanıcı halihazırda kullandıkları telefonlarının pilini değiştirerek ellerindeki cihazları bir süre daha kullanma yolunu tercih etmeye başladı. Kullanıcıların en çok pil değişimi yaptırdıkları cihazların başında, Apple ürünlerinin geldiğini söylemek mümkün.

Öyle ki, Apple cephesi eski cihazlarına bile uzun bir süre yazılım güncellemesi vererek kullanıcıların görece eski cihazlarını bile güncel bir şekilde kullanmalarına olanak veriyor. Bu nedenle kullanıcılar da Apple cihazlarının yalnızca pilini değiştirerek uzun bir süre bu cihazları kullanıyor.

Eğer eski bir iPhone, MacBook veya iPad sahibiyseniz ve cihazınızın pil değişim zamanı geldiyse, yeni bir pil almak için çok fazla beklememelisiniz. Zira, Apple tüm eski modeller için garanti dışı pil değişim fiyatlarını güncelledi!

Yeni Fiyatlar 1 Mart Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak!

Apple henüz konu hakkında resmi bir duyuru yapmadı. Ancak sosyal medyadaki meraklı gözler, firmanın destek sitesinde önemli bir detayı yakaladı.

Buna göre, Apple’ın destek sitesine yeni eklenen “1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL tutarında artırılacaktır.” ifadeleri kullanıcıların dikkatinden kaçmadı ve bu haberler kısa bir süre içinde yayıldı.

Bu gelişme, iPhone 13 ve daha öncesindeki çentikli iPhone’lar için pil değişim ücretinin 1.399 Türk lirasından 1.939 TL çıkacağı, iPhone SE 3. Nesil gibi güncel cihazların da aralarında bulunduğu ana ekran düğmeli iPhone’lar içinse ücretin 1019 Türk lirasından 1.559 TL çıkacağı anlamına geliyor.

Benzer şekilde, iPad Onarım ve Servis sayfasında iPad Pro 12.9 inç (5. nesil ve öncesi), iPad Pro 11 inç (3. nesil ve öncesi), iPad Pro 10.5 inç iPad Pro 9.7 inç, iPad mini (6. nesil ve öncesi) ve iPad Air (5. nesil ve öncesi) modeller için de pil servis ücretinin 860 TL tutarında artacağı belirtiliyor.

MacBook kullanıcıları içinse haberlerin daha kötü olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, MacBook kullanıcıları için fiyat artışının dudak uçuklatan cinsten olduğu görülüyor. Buna göre, Mart ayından itibaren pil değişim ücreti tüm MacBook Air modelleri için 920 TL, tüm MacBook ve MacBook Pro modelleri içinse 1.820 TL kadar artacak.

Eski fiyatlar halihazırda kullanıcıların cebini yakarken, yeni fiyatların da birçok kullanıcıyı üzeceğini söyleyelim. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple pil değişimi ücretlerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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