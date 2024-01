Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde kendi ürettiği Apple A17 Pro yonga setini kullanmıştı. Apple şimdi ise A17 Pro’nun bir sonraki nesli olacak olan Apple A18 Pro yonga seti üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile birlikte hayatmıza giren Apple A17 Pro yonga seti ile 2024 yılının Android kanadındaki amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 çıktıkları günden beri birbirleriyle yarışıyorlar. Geekbench 6 testine göre Apple A17 Pro önce iken AnTuTu 10 testine göre ise Snapdragon 8 Gen 3 önde.

Apple ise bu durumu aşmak ve en güçlü yonga setini kendisi kullanmak istiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Apple A18 Pro yonga setinin Geekbench testi sonuçları sızdırıldı.

Sızdırılan Geekbench testinden A18 Pro başarıyla geçti. Yonga seti tekli çekirdek testinden 3500 puan alırken çoklu çekirdek testinden ise 8200 puan aldı.

Apple A18 Pro GB6 score is said to be 3500/8200.

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 30, 2024