Son raporlara göre, iPhone 15 Pro’nun yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bazı önemli özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. Öncelikle, bu yeni iPhone modelinin 8 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama kapasitesi sunması bekleniyor. Depolama seçenekleri, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak çeşitlendirilecek.

Apple, NAND depolama alanını çeşitli şirketlerden temin ediyor, bunlar arasında SK Hynix, Western Digital, Kioxia ve Samsung gibi firmalar bulunuyor. Ancak, 2 TB depolama seçeneği hakkında henüz kesin bir kanıt bulunmuyor.

256 GB başlangıç depolama kapasitesine sahip olacağına dair başka bir sızıntı da yanlış olabilir. Muhtemelen iPhone 14 Pro’nun depolama seçeneklerini takip edecek.

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RAM konusunda Apple, önceki amiral gemisi cihazlarında bulunan LPDDR5 DRAM’i kullanmayı planlıyor. Bu RAM yapılandırması, Samsung, Micron ve SK Hynix tarafından sağlanan 6 GB ve 8 GB seçeneklerini içeriyor. Hangi RAM konfigürasyonunun son ürünlerde kullanılacağı belirsiz, ancak depolama kapasitesiyle ilişkili olabilir; daha yüksek depolama kapasitesine sahip modeller genellikle 8 GB RAM ile gelecektir. Son raporlar, “iPhone 15 Pro”nun gerçekten de 8 GB RAM ile geleceğini gösteriyor.

iPhone 15 Pro, RAM’in yanı sıra TSMC’nin yeni 3nm süreci kullanılarak üretilen geliştirilmiş A17 SoC’ye (System on a Chip) sahip olacak. Beklenen iyileştirmeler arasında iPhone 15 Pro Max’te yeni bir titanyum çerçeve, USB-C şarjı ve periskop yakınlaştırma lensi de bulunuyor. Fiyatlandırma açısından, “iPhone 15 Pro”, iPhone 15’ten yaklaşık olarak 300 $ daha pahalı olabilir.