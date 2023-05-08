Apple‘ın yaklaşan amiral gemisi iPhone 15 Pro Max ile ilgili söylentiler internette dolaşmaya devam ederken, sızıntılar cihazın bir iPhone’da şimdiye kadar görülen en ince çerçevelere sahip olabileceğini öne sürüyor. Doğru tahminleriyle tanınan Ice Universe’e göre, iPhone 15 Pro Max’in çerçevelerinin mevcut iPhone 14 Pro Max’ten ve şu anda sadece 1,81 mm ile en ince çerçeve rekorunu elinde bulunduran Xiaomi 13‘ten daha ince olması bekleniyor.

iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Görünümü için Kavisli Çerçevelere Sahip Olacak

Ice Universe, iPhone 15 Pro Max ekran koruyucusunun bir görüntüsünün yanı sıra cihazın nasıl görüneceğine dair bir render yayınladı ve her ikisi de telefonun güzel, ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Yeni cihazın Apple Watch benzeri bir görünüm için kavisli çerçevelere sahip olacağı, daha önce güvenilir sızıntı yapan ShrimpApplePro tarafından ortaya atıldı.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb — Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023

İnce çerçeveler tek başına bir telefonu üst düzey bir amiral gemisi yapmasa da iPhone 15 Pro Max’in selefine göre başka iyileştirmeler de içermesi bekleniyor. Söylentiler, cihazın piyasadaki en iyi Android kameralı telefonları bile gölgede bırakabilecek daha büyük bir 48MP ana kameraya sahip olacağını gösteriyor. Buna ek olarak, Pro Max’in kullanıcılara daha da gelişmiş kamera özellikleri sağlayacak bir periskop kamera içermesi kuvvetle muhtemel.

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iPhone 15 Pro ve Pro Max’in yeni bir yonga setine sahip olacağı da söyleniyor; bazı raporlar cihazların Apple’ın yakında çıkacak A17 çipini kullanabileceğini öne sürüyor. Telefonların ayrıca geleneksel sessize alma düğmesinden programlanabilir bir eylem düğmesine geçmesi bekleniyor. Tasarım açısından Pro modelleri titanyum bir çerçeveye sahip olabilir ve öncekilerden biraz daha az geniş ve uzun, ancak yüzde 5 daha kalın olabilir. Bununla birlikte, bu azaltılmış kalınlık daha az çıkıntılı bir kamera kurulumuyla sonuçlanabilir.

Ne yazık ki, telefonların katı hal ses ve güç düğmelerine sahip olacağı yönündeki söylentiler, daha yüksek maliyetler ve üretim karmaşıklığı nedeniyle ortadan kalktı. iPhone 15 serisinin Eylül ayında duyurulması bekleniyor.