Apple‘ın yaklaşan amiral gemisi iPhone 15 Pro Max ile ilgili söylentiler internette dolaşmaya devam ederken, sızıntılar cihazın bir iPhone’da şimdiye kadar görülen en ince çerçevelere sahip olabileceğini öne sürüyor. Doğru tahminleriyle tanınan Ice Universe’e göre, iPhone 15 Pro Max’in çerçevelerinin mevcut iPhone 14 Pro Max’ten ve şu anda sadece 1,81 mm ile en ince çerçeve rekorunu elinde bulunduran Xiaomi 13‘ten daha ince olması bekleniyor.

Ice Universe, iPhone 15 Pro Max ekran koruyucusunun bir görüntüsünün yanı sıra cihazın nasıl görüneceğine dair bir render yayınladı ve her ikisi de telefonun güzel, ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Yeni cihazın Apple Watch benzeri bir görünüm için kavisli çerçevelere sahip olacağı, daha önce güvenilir sızıntı yapan ShrimpApplePro tarafından ortaya atıldı.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb

— Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023