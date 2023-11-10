Apple, iPhone 15 serisini Eylül’deki etkinlikte tanıttı. Serinin öne çıkan modeli, fiyatı ve özellikleriyle iPhone 15 Pro Max oldu. Telefonun fiyatı, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max’ten 100 dolar daha yüksek olmasıyla dikkat çekti ve bu konu üzerinde konuşuldu. Bu kararın nedeni ise, şirketin üretim maliyetlerindeki artışa dayanıyor gibi görünüyor. Son bir rapora göre, Apple’ın iPhone 15 Pro Max’in üretim maliyeti, 8GB + 256GB iPhone 14 Pro Max’ten %8 daha yüksek.

iPhone 15 Pro Max neden pahalı?

Apple, maliyet artışını ya kendi karşılayabilir ya da tüketiciler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için fiyatı bir miktar artırabilir. Ancak, şirket her ikisini de yapmadı. iPhone 15 Pro Max, performans açısından güçlü bir cihazdır ve bu durumun en büyük sebeplerinden biri, Apple’ın TSMC’nin 3nm proses teknolojisi kullanılarak ürettiği yeni nesil mobil işlemcisi A17 Pro’dur. Bu işlemci, CPU ve GPU performansını %20 artırmanın yanı sıra ışın izleme ve DLSS benzeri teknolojileri de içeriyor. Ancak, bu yüksek performansın maliyeti, Pro Max’in fiyatına 30 dolarlık bir artış olarak yansıdı.

Ayrıca, Apple’ın ilk 5x telefoto kamerası da iPhone 15 Pro Max’in maliyetini artıran bir faktör oldu. Kamera, 120 mm odak uzaklığına sahip ve dörtlü yansıma prizması kullanarak daha uzaktaki nesnelerin daha net yakın çekimlerini sağlıyor. Apple ayrıca, saniyede 10.000 mikro ayar yapabilen 3D sensör kaydırmalı OIS teknolojisini de kullandı. Bu özellikler, iPhone 15 Pro Max’in kamera sistemini iPhone 14 Pro Max’e göre %34 daha pahalı hale getirdi.

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Apple, iPhone 15 Pro Max’in çerçevesi için titanyum alaşımı kullanarak cihazın ağırlığını yaklaşık 20 gram azalttı. Ancak, bu kararın maliyeti, iPhone 14 Pro Max’e göre %18 arttı.

Öte yandan, Apple’ın RAM maliyetleri %35, ekran maliyetleri ise %4 düştü. Tüm bu faktörleri değerlendirerek, şirketin fiyat artışının temel nedeninin maliyet değil, kâr amacı gütmek olduğunu söyleyebiliriz.