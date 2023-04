Apple’ın iPhone 14 serisi henüz altı ay önce tanıtılmıştı ancak yeni modeller için beklentiler şimdiden başladı. Geçtiğimiz yıl Dynamic Island ve kamera özelliklerinde önemli değişikliklere giden Apple’ın bu yıl da benzer iyileştirmeler yapması bekleniyor. Geçenlerde sizinle ilk yeniliğin daha fazla optik yakınlaştırmaya izin veren bir periskop lens olacağını paylaşmıştık. Şimdi, iPhone 15 Pro Max modelinin önceki modelden daha büyük sensör boyutuna sahip yeni bir 48MP Sony kameraya sahip olacağı ortaya çıktı.

iPhone modelleri, genel kamera performansıyla kullanıcıları her zaman etkilemiş olsa da teknik özellikler açısından hiçbir zaman en iyisi olmadı. Bunun arkasındaki sebep ise Apple’ın sürekli yenilikler yerine istikrarlı performansı tercih etmesi. Şirket bugüne kadar bir çalışma politikası olan yeni teknolojiyi uygulamalarında uygulamadan önce mükemmelleştirmeyi tercih etmiştir. Ancak son dönemde çıkan söylentiler doğruysa iPhone 15 Pro Max, yenilikleriyle geleneği bozacak.

Genel olarak nelerin değişeceğine baktığımızda, Apple’ın önemli bir geleneği bozduğunu söyleyebiliriz. Apple uzun bir süredir telefonlarını standart ve Pro modeller olmak üzere iki farklı seriye ayırıyor. Telefonlar büyük ölçüde aynı olmalarına rağmen sadece kamera ve RAM gibi birkaç alanda farklılık gösteriyorlardı. Ancak Apple, 14 serisi ile birlikte işlemcilerde de farklılıklar ekledi. Artık Pro ve Pro Max modelleri de kamera özellikleriyle farklılaşıyor. Bu noktada en iyi performansı isteyenler iPhone 15 Pro Max’i tercih etmek zorunda kalacak.

The iPhone’s main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 “.

iPhone 15 Pro Max :IMX903,≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro:12MP,IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro:12MP, IMX603,1/1.78

iPhone 11 Pro:12MP, IMX503, 1/2.55

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023