Bloomberg Law’ın raporuna göre, Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘ta yaşanan ses sorunlarına ilişkin bir davada 35 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Kullanıcılar, ses kusurunun cihazların içindeki ses çipiyle ilgili olduğunu iddia ettiler ve bu durumun kötü ses kalitesine neden olduğunu belirterek Apple’ı dava ettiler. Dava sonucunda Apple tazminat ödemek zorunda kaldı. Peki Türkiye’deki kullanıcılar para alabilecek mi?

iPhone 7 Ses Sorunu Davası: Apple Kullanıcılara 350 Dolara Varan Tazminat Ödüyor

Davacılar, Apple’ın tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiğini ve garanti ihlali yaptığını iddia ettiler. Ancak Apple, iddiaları reddetti ve suçunu kabul etmemesine rağmen, uzlaşmanın maliyetinden ve belirsizliklerinden kaçınmak amacıyla anlaşmayı kabul etti.

Anlaşma, 16 Eylül 2016 ile 3 Ocak 2023 tarihleri arasında bir iPhone 7 veya 7 Plus’a sahip olan ve Apple’a bu konuda şikayette bulunan kişileri kapsıyor. Sorunla ilgili olarak Apple’a başvuran ve servis merkezlerine başvurarak para ödeyen kullanıcıların yanında, sorunu bildiren ancak para harcamayanlar kullanıcılar da ödeme alacaklar.

Ancak eğer herhangi bir iPhone 7 veya 7 Plus’a sahip olmanıza rağmen sorunla karşılaşmadıysanız, uzlaşma kapsamında bir ödeme talep edemeyeceksiniz. Ödeme alma hakkına sahip olduğunuz konusunda bilgilendirildiyseniz, bu ödemeyi talep etmek için son tarih 3 Haziran. Bu anlaşmanın ABD’ye özel olduğunu söyleyelim. Türkiye’deki kullanıcılar için böyle bir geri ödeme gördüğümüz kadarıyla yok.

Dava sürecinde, kusurlardan etkilenen tüketicileri temsil eden avukatlar, çabalarının karşılığında 8,75 milyon dolar ücret ve masraf talep ettiler. Bu ücretlerin uzlaşma fonundan ödenmesi bekleniyor. Apple tazminat olarak görmese de, 35 milyon dolarlık bir meblağ üzerinde uzlaşma olduğunu söyleyelim.

Davanın nihai onay duruşması 18 Temmuz’da Kaliforniya’da yapılacak. Bu duruşma, davanın sonuçlarını etkileyebilecek ve sürecin sona ermesini sağlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 7 veya iPhone 7 Plus cihazınızda ses sorunu yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!