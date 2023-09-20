Akıllı telefon dünyasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor ve kullanıcılar artık cihazlarının performansını daha yakından izliyorlar. Popüler bir akıllı telefon kıyaslama platformu olan AnTuTu, iPhone 15 Pro Max’in etkileyici bir performans sergilediğini açıkladı. iPhone 15 Pro Max, en güçlü iPhone olarak tarihe adını yazdırdı!

iPhone 15 Pro Max Performans Testinde Rekordan Rekora Koşuyor!

iPhone 15 Pro Max, AnTuTu benchmark testinde toplamda 1,641,883 puan alarak önceki tüm iPhone modellerini geride bıraktı. Bu, Apple’ın amiral gemisi cihazının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak, genel liderlik tablosunda OnePlus Ace 2 Pro’nun 1.733.703 puan ile ve iQOO 11S’in 1.645.393 puan ile hala iPhone’un önünde olduğunu belirtmekte fayda var.

Burada şunu da belirtelim, iPhone’lar ile Android’lerin kıyaslama parametreleri birebir aynı değil. Bu nedenle AnTuTu cephesi iPhone’ları Android’in performans tablolarında göstermiyor. Yine de genel toplamda, OnePlus Ace 2 Pro ile iQOO 11S’in iPhone 15 Pro’dan önde olduğunu görüyoruz. Fakat dediğimiz gibi, bu sonuçlar birebir karşılaştırılamıyor.

Bu yüksek performans, iPhone 15 Pro Max’in en üst seviye versiyonuyla kaydedildi. Bu versiyon, 8GB RAM ve 1TB depolama alanı sunuyor ve iOS 17 işletim sistemi ile çalışıyor.

AnTuTu test sonuçlarına göre, iPhone 15 Pro Max, CPU testinde 392.643 puan ve GPU testinde 597.734 puan aldı. Bu, önceki nesil iPhone 14 Pro Max’e göre önemli bir gelişmeyi işaret ediyor. Aynı şekilde, cihaz bellek bölümü testinde de 306.164 puan alarak iPhone 14 Pro Max’i geride bıraktı.

iPhone 15 Pro Max’in bu üstün performansının arkasında, Apple’ın iPhone’lar için ürettiği ilk Pro yonga seti olan yeni A17 Pro yonga seti bulunuyor. Bu işlemci, TSMC’nin 3nm üretim sürecini temel alıyor ve akıllı telefonlarda kullanılan ilk 3nm işlemci olma özelliğini taşıyor.

A17 Pro, 2 performans çekirdeği ve 4 enerji verimliliği çekirdeği içeren 6 çekirdekli bir CPU’ya sahip. CPU’nun mikro mimarisi de geliştirilmiş ve GPU daha fazla çekirdeğe sahip yeni bir mimariye yükseltilmiş. Bütün bunlar, iPhone 15 Pro’nun en performanslı akıllı telefonlardan biri olmasını sağlıyor.

Sonuç olarak, iPhone 15 Pro Max, Apple’ın en güçlü telefonlarından biri olarak kendini kanıtlıyor ve kullanıcılarına üstün performans sunuyor. Teknoloji dünyasındaki rekabetin bu hızla devam etmesi, daha fazla yenilik ve gelişme getireceğe benziyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 15 Pro Max’in AnTuTu skorunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!