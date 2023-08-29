Apple, iPhone 15 serisini duyurmasına sadece iki hafta kala, iPhone 15 Pro’nun ambalajına dair ilginç bir konsept görseli internet üzerinde paylaşıldı. X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan ve daha önce de bu tarz içeriklerle ünlenen chandlerbongzz adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bu görselde, iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max’in öne bakan bir görüntüsünü taşıyan tanıdık beyaz bir kutu ve siyah ekran üzerinde bir “S” eğrisi yer alıyor. İşte muhtemel iPhone 15 Pro ambalajı!

Apple Bu Yıl iPhone 15 Pro Serisinde Renkli Bir Kutu Tercih Etmeyebilir!

Görsel, Weibo kaynakları tarafından paylaşılan ve daha sonra sızıntılarıyla bilinen bazı kişiler tarafından da doğrulanan bir elle çizilmiş kutu resmine dayanıyor. Bu kutu, hafifçe iPhone 14 Pro ambalajını anımsatsa da, doğruluğu konusunda belirsizlikler mevcut.

Geçmiş yıllarda Apple, her yıl Pro serisi cihazlarının ambalajının üst kısmındaki grafikleri değiştirerek farklı tasarımlar kullanmıştı. Geçen yılki iPhone 14 Pro kutusunda ön yüz gösterilirken, bu yılın iPhone 15 Pro modellerinde arka yüzünün öne çıkması bekleniyor.

Ancak bu görselde, kutunun üzerinde müstakbel iPhone 15 Pro’nun ekranını görüyoruz. Eğer bu görsel doğruysa, Apple uzun süre sürdürdüğü bu modeli değiştirmiş olacak. Ancak Apple’ın geleneklerine ne kadar bağlı olduğu düşünülürse, bu uzak bir ihtimal.

Yine de bu tür bir değişiklik beklenmedik olmasa da, Apple’ın ambalaj tasarımını dilediği gibi değiştirme özgürlüğü bulunuyor. Apple’ın bunu yaparak Pro serisi cihazların daha ince çerçevelerini daha etkili bir şekilde sergilemek isteyebileceği düşünülüyor. Ancak OLED panelde siyah renkli bir görselin cihazın çerçevelerini ne kadar iyi göstereceği tartışmalı.

Bu nedenle, bu konsept görseli dikkate alırken dikkatli olmak gerekiyor. Şanslıyız ki, Apple’ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri için hangi ambalajı seçtiğini öğrenmek için fazla beklemeyeceğiz. Apple’ın 12 Eylül Salı günü gerçekleştireceği etkinlikte yeni seriyi tanıtması bekleniyor. Her şey plana uygun giderse, ön siparişler muhtemelen 15 Eylül Cuma günü alınacak ve ardından 22 Eylül Cuma günü resmi satışlar başlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni kutuyu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!