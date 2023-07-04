Bu yılın “özel” iPhone 15 Pro modelinde Apple’ın koyu kırmızı renk seçeneği planlaması ve ikinci bir kaynağın bu planları doğrulaması ortaya çıktı. Bununla birlikte, yeni bir söylentiye göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin yeşil renk seçeneğiyle de satışa sunulacağı bildiriliyor.

Bu yeni söylenti, iPhone 14 Pro modelinin yeni “koyu mor” renk seçeneğine sahip olacağını doğru bir şekilde bildiren bir Weibo hesabı tarafından yayınlandı. Aynı kaynak, iPhone 14 Pro’nun arkasında hafifçe yeniden tasarlanmış bir kamera flaşı deliği olacağını da doğru bir şekilde tahmin etti.

iPhone 15 Pro’nun rengi “kızıl” olarak tanımlanıyor. Muhtemelen, iPhone 14 Pro’nun koyu mor renginden biraz daha hafif ancak yine de çok derin bir renk olacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın yeşil renginin, geçmişte iPhone 12 ve iPhone 11 modellerinde mevcut olan nane yeşiline yakın olacağı belirtiliyor.

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Bu yeni renk seçenekleriyle birlikte, iPhone 15 serisi için toplamda üç farklı renk seçeneği sunulmuş olacak. Ayrıca, Apple’ın giriş seviyesi iPhone 15 modelleri için de açık mavi ve pembe renk seçeneklerini test ettiği daha önce bildirilmişti.

Özellikle iPhone 15 Pro modelinin titanyum malzemeden yapıldığı söylentiler arasında yer alıyor. Eğer bu doğruysa, Apple’ın titanyum kaplama sürecini mükemmelleştirmesi ve üretimdeki verimlilik, süre ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurması gerekecek. Ancak bu renk seçenekleri ve titanyum malzeme kullanımı iPhone 15 serisini oldukça ilgi çekici hale getiriyor. Türkiye’de 100.000 TL bandında satılacak olan iPhone 15 Pro Max modeli bakalım bu rengi ile cepleri yaktığı gibi ortamları da yakabilecek mi?