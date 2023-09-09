Apple’ın yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddiasına göre daha hafif bir tasarıma sahip olacak. İddiaya göre, bu hafifliği sağlayacak şey, cihazlarda kullanılacak olan titanyum kasa malzemesi olacak. Bu tasarım değişikliği, önceki iPhone 14 Pro modellerine göre yaklaşık %10’luk bir ağırlık azalmasına yol açacak. Son yılların en hafif iPhone Pro’ları geliyor!

Apple’ın Yeni iPhone 15 Pro Modelleri, Daha Hafif Titanyum Kasayla Gelecek!

Şu anki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri sırasıyla 206 gram ve 240 gram ağırlığında. Gurman’ın iddiasına göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri yaklaşık olarak 185 gram ve 216 gram ağırlığında olacak. Bu da iPhone 15 Pro’nun iPhone XS’ten bu yana en hafif Pro model olacağı anlamına geliyor. Benzer şekilde, iPhone 15 Pro Max modeli de iPhone XS Max’ten bu yana en hafif Pro Max modeli olacak.

Gurman’ın açıklamasındaki “yaklaşık” ifadesi göz önüne alındığında, kesin ağırlık rakamları henüz net değil. Ancak, iPhone 15 Pro’nun 188 gramdan daha hafif olması durumunda, bu model iPhone 11 Pro’dan bu yana en hafif Pro modeli olacak.

İşte birkaç önceki Pro modelin ağırlık karşılaştırması:

iPhone X: 174 gram

iPhone XS: 177 gram

iPhone 11 Pro: 188 gram

iPhone 12 Pro: 189 gram

iPhone 13 Pro: 203 gram

iPhone 14 Pro: 206 gram

iPhone 15 Pro: Yaklaşık 185 gram

Pro Max model ağırlıkları:

iPhone XS Max: 208 gram

iPhone 11 Pro Max: 226 gram

iPhone 12 Pro Max: 228 gram

iPhone 13 Pro Max: 238 gram

iPhone 14 Pro Max: 240 gram

iPhone 15 Pro Max: Yaklaşık 216 gram

Apple, inanılmaz bir diyete giren bu Pro modellerini 12 Eylül’de düzenleyeceği “Wonderlust” etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik, Steve Jobs Theater’dan canlı olarak yayınlanacak ve yeni akıllı telefonların yanı sıra diğer Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi diğer ürünleri de içerecek.

Bizler de Apple’ın bu tanıtımını yakından takip ediyoruz. Vivo gibi Çinli rakipler yeni amiral gemileriyle sürekli Apple’ı sıkıştırırken Apple’ın vereceği cevap merak konusu olmuş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 serisi hafifleyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!