Gelen son raporlara göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için çeşitli renk seçenekleri ile gelecek Ancak, farklı tahminciler arasında bu renk seçenekleri hakkında farklı görüşler bulunuyor. Unknownz21, önceki söylentilere rağmen iPhone 15 Pro modellerinin dört renginin “kırmızı olmadığını” belirtmiştir. Bununla birlikte, bir Weibo sızıntıcısı olan Unknownz21, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için özel bir kırmızı renk seçeneği olacağını iddia etti. Bu söylentiler, farklı kaynaklardan gelen bilgilerin çelişkili olduğunu gösteriyor.

Diğer söylentilere göre, iPhone 15 Pro serisine Mavi rengin eklenebileceği ve Pro olmayan iPhone 15 modelleri için Parlak Pembe, Parlak Mavi ve Yeşil renk seçeneklerinin bulunduğu yönünde.

Apple’ın iPhone 15 serisini Eylül ayında tanıtması beklenmektedir. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri, Dynamic Island’a sahip olacak ve ikinci el A16 Bionic çip ile donatılacak. Ayrıca, bu modellerin arkasında 48 MP kamera sensörüyle desteklenen Geniş kamera bulunacaktır. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise 3nm işlem düğümü kullanılan A17 Bionic çipseti ile çalışan ilk telefonlar olacak.

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iPhone 15 Pro Max modeli, prizmalar kullanarak ışığı görüntü sensörüne doğru büken bir periskop lensle donatılacak. Bu periskop lens, optik yakınlaştırma özelliklerini artırarak iPhone 14 Pro Max modelindeki 3x’ten daha fazla yakınlaştırma yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, iPhone 15 Pro Max’in fiyatının 200 dolar artırılarak 1.299 dolardan başlayabileceği söyleniyor.

iPhone 15 serisi, titanyum kasaya sahip olacak ve pil kapasiteleri önceki modele göre artırılacak. Ayrıca, iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasının yerine USB-C bağlantı noktasının kullanılacağı rapor ediliyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın yeni AirPod modelleri henüz erken geliştirme aşamasında olduğu için Eylül ayında tanıtılmayabilir ve 2025 yılına kadar piyasaya sürülmeyebilir.