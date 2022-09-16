Apple TSMC’nin yeni minik 3nm sürecini işlemci üretimi için kullanan dünyadaki ilk şirket olacak. Konuyla ilgili en son söylenti, iPhone 15 Pro için yeni A17 işlemcilerde ve yeni nesil Mac’ler için M3’te yer alması gerektiğini gösteriyor.

Bilgi, konuya yakın kaynaklarla konuştuğunu iddia eden Nikkei Asia’dan geldi. TSMC, 3nm üretim için N3E adlı yeni bir süreç üzerinde çalışıyor ve yayın kaynaklarına göre, A17 ve M3 işlemcilerin üretiminde bu teknoloji kullanılacak.

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Ayrıca resmi olmayan bilgilere göre Apple, işlemcilerinin dağıtımında iPhone 14 nesli ile kurduğu modeli yine takip edebilir. Yani, yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri 3nm’de üretilen A17 ile birlikte gelmeli, standart ailenin iPhone 15’i ise şu anda yalnızca iPhone 14 Pro’da kullanılan A16’da kalacaği yönünde.

Apple haber evrenindeki her şeyde olduğu gibi, tüm bilgiler söylenti aşamasında. Apple, resmi etkinliklerinin dışında yeni cihazlarıyla ilgili ayrıntıları açıklamaz, bu nedenle haberdeki tüm bilgilerin bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var.

Kaynak: Nikkei