Cupertinolu teknoloji devi Apple, Eylül ayında bir aksilik olmazsa karşımıza iPhone 15 ailesi ile çıkacak. Yine ana ve Pro model olmak üzere seriyi ikiye bölecek olan Apple’ın tepe modellerinde neler yapacağı ortaya çıkmaya başladı. ShrimpApplePro tarafından yapılan bir sızıntıya göre, yaklaşan iPhone 15 serisi iPhone 14 serisiyle aynı ekran boyutlarına sahip olacak. Bununla birlikte, iPhone 15 Pro ve Pro Max , önceki modellere göre daha ince çerçevelere ve daha kavisli kenarlara sahip olacak.

Son gelen bilgilere göre iPhone 15 serisi, iPhone 14 serisi ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. Buna iPhone 15 ve iPhone 15 Pro 6,1 inç ekran ve iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Ultra ise 6,7 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. Bu doğruysa, daha büyük “Plus” model iPhone’un da piyasaya sürülmeye devam edeceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Çatlamaya Dayanıklı Katlanabilir Ekran Patenti Aldı

ShrimpApplePro, özellikle iPhone 15 Pro modellerinin tasarımının, daha ince çerçevelere ve benzer bir estetik yaratan kavisli kenarlara sahip Apple Watch’a benzeyeceğini öne sürüyor. Bu tasarım özellikle iPhone 15 Ultra’da “very beautiful olarak tanımlanıyor.

– vanilla 15 will also have curve edges. With dynamic island.

– same dynamic Island cutouts, same Ceramic Shield(it ain’t broke so why bother), source don’t see any difference in the camera hole so probably no upgrade(?)

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023