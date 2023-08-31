Apple, 12 Eylül’deki resmi duyurusuyla dikkat çekiyor. Bu etkinlikte iPhone 15 serisinin lansmanının yapılacağı bekleniyor. Lansmandan önce, kukla iPhone 15 modelinin canlı görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşıldı. Bu gelişmeyi yakından inceleyelim.

Sonny Dickson’ın son paylaşımı, iPhone 15’in kukla modellerine ait çeşitli görseller sunuyor. Bu görseller, Pembe, Gri, Siyah, Beyaz ve Yeşil gibi farklı renk seçeneklerini iPhone 15 serisi için gösteriyor. Bu, daha önce yaptığımız raporda yer alan bilgileri doğruluyor.

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Önceden, Apple’ın davetiyelerinde kullanılan Siyah, Mavi ve Gri renklerin iPhone 15 Pro’nun renk seçeneklerini ima ettiği söyleniyordu. Bu nedenle, bu renklerin iPhone 15 Pro modellerinde bulunacağına dair söylentiler doğru diyebiliriz.

Sadece farklı renkleri sergilemekle kalmayıp, Sonny Dickson’ın paylaşımları aynı zamanda iPhone 15’in Lightning bağlantı noktasından USB-C bağlantı noktasına geçişine dair sızıntıları da gösteriyor. iPhone’lar uzun bir süredir Lightning bağlantı noktasını kullanıyordu. Ancak bu görüntülerde iPhone 15 modelinin USB-C bağlantı noktasıyla gelebileceği görülüyor. Bu da Apple’ın tamamen USB-C bağlantı noktasına geçiş yapabileceğini düşündürüyor.

Ayrıca, Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, 12 Eylül etkinliğinde Apple’ın USB-C şarj kutusu olan AirPods’u da tanıtacağını belirtiyor. Bu da şirketin hem iPhone’larda hem de aksesuarlarında USB-C teknolojisine doğru ilerlediğini gösteriyor.