Hindistan, dünya nüfusunun 1,4 milyardan fazlasıyla en büyük ekonomilerden birine sahip bir ülke konumda Bu da onu ürünlerini satmak ve üretmek isteyen şirketler için oldukça cazip bir pazar haline getiriyor. Apple da bu potansiyelin farkında olarak bir süre önce üretimin bir kısmını Çin’den Hindistan’a kaydırdı. Bu hareket, hem Apple için hem de Hindistan için faydalı olmuştur ve Apple’ın akıllı telefonları Hindistan’ın ihracatında önemli bir paya sahip oldu.

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Hindistan’ın akıllı telefon ihracatı geçtiğimiz yıl neredeyse iki katına çıkarak 5,4 milyar dolardan 10,9 milyar dolara yükseldi ve bu artışın büyük bir kısmı Apple’a ait. Apple, tüm iPhone üretiminin sadece %7’sini Hindistan’da gerçekleştirmesine rağmen, 2022-2023 mali yılında Hindistan’ın akıllı telefon ihracatının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Apple, 2022 yılında Hindistan’da Foxconn fabrikasında iPhone montajına başladı. Bu, Apple için önemli bir adım olup, şirketin Hindistan pazarına olan güvenini yansıtıyor. Apple, Hindistan’daki üretim varlığını gelecekte artırmayı planlıyor ve bu durum Hindistan’ın akıllı telefon ihracatında daha da büyümeyi teşvik edebilir.

Hindistan şu anda dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı konumunda ve 2025 yılına kadar dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olması bekleniyor. Ancak, Hindistan’ın akıllı telefon ihracatının büyümesi, Hindistan hükümeti için bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Hükümetin, ülkenin akıllı telefon endüstrisinin büyümesini desteklemek için gerekli altyapıyı sağlaması gerekmektedir, bunlar arasında güvenilir elektrik, iyi yollar ve nitelikli işgücü bulunmaktadır. Ayrıca, Hindistan pazarının rekabete açık olduğunu ve yeni oyuncular için girişte herhangi bir engel olmadığını garanti etmek de hükümetin sorumluluğundadır. Ancak, tüm bu sorunların üstesinden gelmek ve ihtiyaçları karşılamak için tarafların birlikte çalışması gerekiyor.