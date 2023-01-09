Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, Dinamik Ada özelliğini bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek dört iPhone 15 modelinin tamamına yaymayı planlıyor. Donanıma bağlı olan bu özellik şu anda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’da yer alıyor.

Gurman Power On bülteninde, iPhone 15 serisinin iPhone 14 serisiyle aynı dört ekran boyutunu sunacağını, yani müşterilerin 6.1 inç iPhone 15, 6.7 inç iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max bekleyebileceklerini söyledi. Apple Watch Ultra’nın izinden giden Gurman, daha önce iPhone 15 Pro Max’in iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabileceğini öne sürmüştü.

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Dinamik Ada, iPhone’un ekranının üst kısmında yer alan ve önceki modellerde bulunan çentiğin yerini alan hap şeklindeki bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik Ada, yazılım yardımıyla Canlı Etkinlikler, sistem uyarıları ve diğer bilgiler için farklı şekil ve boyutlara dönüşüyor. Ekran analisti Ross Young daha önce Dinamik Ada’nın dört iPhone 15 modelinde de bulunacağını iddia etmişti ve bu söylenti şimdi Gurman tarafından destekleniyor.

Gurman’a göre, yaygın olarak beklendiği gibi, dört iPhone 15 modeli de Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası ile donatılacak. USB-C daha evrensel olarak benimsenmiş bir şarj standardı ve Lightning’den daha yüksek veri aktarım hızları sunuyor.

Gurman ayrıca iPhone 15 Pro modellerinin dokunsal ses düğmelerine sahip titanyum bir çerçeveye sahip olacağını iddia eden söylentileri de doğruladı. Fiziksel olarak hareket etmek yerine, cihazın içindeki iki yeni Taptic Motor, iPhone SE’nin Ana Ekran düğmesinin ve yeni MacBook trackpad’lerinin çalışmasına benzer şekilde düğmelere basılma hissini simüle edecek. Apple’ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında duyurması bekleniyor.