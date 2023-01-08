Apple’ın Mart ayında en az 3 yeni Mac tanıtacağı söyleniyor. Kasım ayına kadar, geçen yıl mağazalarda M2 çipinin daha güçlü bir versiyonunu içeren yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’yu bekleniyordu. Bu hiç gerçekleşmedi ve raporlar Apple’ın lansmanı 2023’e ertelediğini söyledi. Şimdi iddiaya göre Apple’ın Mart ayında, geçen yıl beklenilen MacBook Pro yükseltmeleri de dahil olmak üzere en az üç Mac tanıtacağını iddia ediyor.

Üçüncü Mac, M2 çip içeren bir Mac mini olacak. Ancak LeaksApplePro adlı sızıntı kaynağı, raporunda 15 inç MacBook Air ve M2 destekli bir Mac Pro’nun geleceği hakkında da detaylar paylaştı.

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Söylentiler değişmeye başladığından beri, geçen yıl MacBook Pro’nun piyasaya sürülmesindeki gecikmenin Apple’ın diğer donanım planlarıyla ilgili olabileceğini düşünülmüştü. LeaksApplePro, Howtoisolve’daki bir raporda Apple’ın 2022’nin sonlarında yeni MacBook Pro modellerini piyasaya sürmemesinin gerçek nedeninin şirketin bunu yapmayı hiç planlamamış olması olduğunu söyledi.

Apple yeni MacBook Pro’ları hazır olmayan diğer Mac’lerle birlikte piyasaya sürmek istiyor. Bu, sadece bir basın açıklaması yerine uygun bir lansman etkinliği gerektirecek.

Sızıntı yapan kişi Kasım ayında hazır olmayacak üç Mac’ten bahsediyor. Yeni Mac mini, 15 inç MacBook Air ve Mac Pro yenilemesi. Tüm bu cihazlar daha önceki raporlarda yer almıştı, dolayısıyla bu bir sürpriz değil. LeaksApplePro listedeki en heyecan verici iki Mac hakkında detay vermiyor.

Bunlar 15 inç Air ve yeniden tasarlanan Mac Pro olacak. Mac mini’de ise çipin M2’ye yükseltilmesi dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

Bu bilgiler doğruysa Apple Mart ayında Mac merkezli bir basın etkinliği düzenleyebilir. Fuarda 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’nun yanı sıra en az bir yeni Mac daha tanıtılacak. Apple’ın 15 inç Air ve yeni Mac Pro’yu Mart ayındaki tanıtım için zamanında hazırlayıp hazırlayamayacağını görmek ilginç olacak.

Öte yandan diğer sızıntılar, kulaklık geliştirme çalışmalarının programın gerisinde kaldığını ve cihazın beklenenden daha geç tanıtılabileceğini söylüyor. Ayrıca Apple, yepyeni bir ürün olduğu için özel bir etkinlik düzenlemek isteyebilir. Ya da geliştiricilerin katılımını sağlamak için WWDC 2023’e kadar bekleyebilir.

Ne de olsa Apple, karma gerçeklik başlığı raflarda yerini aldığında geliştiricilerin çok sayıda harika uygulamayı hazır bulundurmasına ihtiyaç duyacak.