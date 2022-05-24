iPhone 14 serisi konuşulmaya devam ediyor. Web’deki son bilgilere göre Apple, ön fotoğraf sensöründe önemli değişiklikler yapacak. Markanın akıllı telefonlarının önüne bir otomatik odaklama sensörü entegre etmeyi planladığı söyleniyor. İşte detaylar.

Güney Kore medyası ETNews‘in yeni bir raporu, bu yeni fotoğraf sensörünün iPhone 14’e geldiğini doğruluyor. Apple, iPhone’un ön tarafında ilk kez Güney Kore’de geliştirilen teknolojiyi kullanacak. Çinli firmaların sunduğu teknolojiden hayal kırıklığına uğrayan Apple, ön sensörü üretmek için yakın zamanda LG’ye başvuracaktı.

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Sensör, iPhone 14’ün fiyatını şişirme riski taşıyor

ETNews’e göre LG, ön kameranın seri üretimine yeni başladı. Güney Koreli firma ayrıca “optik görüntü sabitleme (OIS) için parçalar, kamera için devre kartları ve aktüatörler” tedarik edecek. Tek bir tedarikçiye bağlı kalmama endişesi taşıyan Apple, Japonya merkezli bir şirket olan Sharp‘a da güvenecek. Çin ürünlerinde yaşanan kalite sorunlarının ardından Apple, ilgili şirketlerle olan ortaklığını sonlandırdı.

Rapor, yeni iPhone ön kamerasının Apple tarafından birinci sınıf bir bileşen olarak kabul edildiğini iddia ediyor. Sektöre yakın kaynaklara göre otofokus modülü, iPhone’un önceki ön fotoğraf sensörlerine göre 3 kat daha pahalı olacağını öne sürdü.

Apple, iPhone’ları tarafından kaydedilen Selfie iyileştirmek için daha pahalı bileşenlere yönelmek zorunda kaldı. Bu değişikliğin iPhone 14’ün fiyatındaki artışa katkı sağlaması muhtemel. Son sızıntılara göre marka, gerçekten de serinin fiyatlarını yukarı yönlü revize etmeyi planlamış. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kımsından bize bildirin.