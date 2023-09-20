2022’de tanıtılan iPhone 14, uzun bir süre sonra iPhone 7’den bu yana en tamir edilebilir iPhone olarak övgü almıştı. Ancak şimdi, Apple’ın onarımlara getirdiği sınırlamalar nedeniyle bu tamir edilebilirlik puanı düşüyor. Telefonlara verdiği tamir edilebilirlik skoruyla ünlenen iFixit, iPhone 14’ün onarım puanını düşürdü!

iPhone 14’ün Tamir Edilebilirlik Puanı Düşüyor! Apple’ın Kısıtlamaları İşi Zorlaştırıyor!

iFixit, iPhone 14’ün tamir edilebilirlik puanını gözden geçirdiğini açıkladı. Başlangıçta, telefon onarım dostu tasarımıyla 10 üzerinden 7 tavsiye puanı almıştı. Ancak şimdi bu puan, 10 üzerinden 4 olarak güncellenecek ve telefonun tavsiye edilme durumu ise “tavsiye edilmiyor” olarak güncellenecek.

Bu puan düşüşünün arkasındaki neden, Apple’ın onarımlar konusundaki sınırlayıcı yaklaşımı. Modern iPhone’ların büyük onarımları için Apple’dan onay alınması gerekiyor. Ayrıca, tamirin yapılabilmesi için parçaların Apple’ın sisteminden satın alınması ve onay için Apple’ın Sistem Yapılandırma aracının kullanılması gerekiyor. Bu süreç, bileşenin kimliğini doğrulayarak ve telefonun geri kalanıyla eşleştirerek çalışıyor. Bu adımlar atılmazsa, parça orijinal olsa bile kullanıcılar sınırlı veya eksik özelliklerle karşılaşabiliyorlar.

Yani, iPhone 14’ün fiziksel donanımını değiştirmek nispeten kolay olabilir. Ancak Apple’ın yazılım doğrulaması, işi karmaşık hale getiriyor. Bu, Apple’ın onarımları düzgün bir şekilde yapılmasını ve müşterilerin cihazlarının güvende olmasını sağlama isteğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda Apple’ın tam kontrol sahibi olma isteğini yansıtıyor.

Tüm bu kısıtlamalar, telefon tamir endüstrisi için büyük bir zorluk oluşturuyor. Bağımsız tamir atölyeleri bozuk cihazlardan parça toplayarak veya satış sonrası parçalar alarak çalışıyorlar. Ancak Apple’ın yaklaşımı, bu atölyelerin işini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Ayrıca, bu atölyelerin Apple yetkili servisi olarak iş yapabilmesi için Apple’a kişisel bilgilerini göndermeleri ve beş yıllık denetimleri kabul etmeleri gerekiyor.

Sonuç olarak, bu tür anlaşmazlıkların sadece iPhone 14 ile sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor. Cupertino firması, iPhone 15’in tanıtım etkinliği sırasında cihazın iPhone 14 gibi tamir edilebilir bir yapıya sahip olacağını doğruladı. Ancak Apple’ın parça eşleştirme politikasını değiştirmezse, bu büyük bir öneme sahip olmayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yakın zamanda bu politikasını değiştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!