Apple’ın iPhone 14 serisi, son dönemde firmanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtımın üzerinden aylar geçmesine rağmen halen teknoloji gündeminin en sıcak konularından biri olan seri hakkında yeni gelen bilgiler, teknoloji çevrelerinde hareketliliğe neden oldu.

Öyle ki, The Information adlı internet sitesi tarafından paylaşılan bilgiler, iPhone 14 serisinin tepe modelleri olan iPhone 14 Pro ve Pro Max’in geliştirilme sürecinin son evrelerinde bir hata meydana geldiğine ve cihazların GPU biriminde bir son dakika değişikliği yapıldığına işaret ediyor!

Mühendislerin Hırsına Dikkat Çekiliyor

Rapora göre, iPhone 14 Pro modellerinde son anda ortaya çıkan hata, cihazlarda bir sonraki nesil GPU’ların kullanılmasını engellemiş. Apple’ın bu grafik biriminde, masaüstü bilgisayar grafik birimlerinde gördüğümüz Işın İzleme (Ray Tracing) teknolojisine yer verileceği ancak bu gibi yeni teknolojilerin grafik biriminde aşırı ısınma ve güç tüketimi yaratması nedeniyle A16 Bionic’te bu grafik biriminin kullanılamadığı söyleniyor.

Burada, mühendislerin hırsına dikkat çekildiğini söylemekte fayda var. Öyle ki, grafik biriminde yaşanan bu aksaklıkların, mühendislerin enerji tüketimi ve ısınma gibi konuları göz ardı ederek, hırslarına yenik düşmeleri ve sadece yeni özellik eklemeye odaklanmalarından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sonuç olarak, bu beklenmedik hata nedeniyle iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan grafik biriminin bir önceki yılın iPhone 13 Pro modellerinde kullanılan GPU birimine dayandırıldığını söylemekte fayda var. Zaten Apple’ın bu yılki performans kazanımları da genelde işlem gücü ve bellek bant genişliği alanında olmuştu.

Apple’ın Yonga Setlerinin Geleceği Meçhul

Raporun devamında yer alan bilgilerin de oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre, Apple’ın yongalarını üreten bölümde işten ayrılan kilit isimler nedeniyle başlayan yaprak dökümünün, firmanın yonga setlerinin geleceğini etkileyebileceği düşünülüyor.

Bütün bunların, bir sonraki yılın A17 Bionic işlemcisi için ne anlama geldiğini söylemek zor. Ancak Qualcomm ve MediaTek’in yonga seti yarışında Apple’a çok yaklaştığını göz önünde bulundurduğumuzda, Apple’ın vites yükseltmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın mühendislik bölümlerindeki yaprak dökümü firmanın yonga setininin geleceğini etkileyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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