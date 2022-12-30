iPhone 14 Plus’ın düşük satış performansı Apple’ı ciddi şekilde endişelendirdi. Şirket, 2023 yılında iPhone 15 serisinde bazı değişiklikler üzerinde çalışacak.

5,4 inçlik iPhone mini modelinin yerini alan iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max’in 6,7 inçlik ekranına ve “standart” iPhone 14’ün konfigürasyonlarına sahip. Ancak markanın beklediğinin aksine cihaz halkın beğenisini kazanmadı.

iPhone 14 Plus’ın düşük satışları göz önüne alındığında, söylentiler Apple’ın iPhone 15 varyantları için seçenekleri yeniden değerlendireceğini gösteriyor. İddialara göre, markanın bir sonraki lansmanlar için iki olası stratejisi var.

İlk plan, “standart” ve Pro modeller arasındaki farkı artırmak olacaktır. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, ekran ve pil kapasitesine ek olarak şirket daha farklı özelliklere sahip cihazları piyasaya sürebilir.

Sektör kaynaklarına göre, ikinci seçenek şu anda 899 dolardan başlayan iPhone Plus’ın fiyatını düşürmek olacaktır. Bu aynı zamanda 799 dolardan satılan standart iPhone’un fiyatında da bir düşüş anlamına gelebilir.

Ayrıca bkz: Periskop Kameralı OPPO Reno10 Pro+ Detayları Ortaya Çıktı!

Değişiklikler ne olursa olsun, söylentiler iPhone mini’nin geri dönüşüne işaret etmiyor. Dolayısıyla, Apple’dan kompakt bir telefona sahip olmak isteyen tüketicilerin eski iPhone 13 mini veya yeni iPhone SE 2022’yi satın almaları gerekecek.

İçindekiler iPhone serisindeki değişiklikler

iPhone serisindeki değişiklikler

Apple, pazara uyum sağlamak için son yıllarda iPhone serisini birkaç kez yeniden yapılandırdı. İlk olarak 2014 yılında üretici, farklı ekran boyutlarına ve aynı dahili yapılandırmaya sahip iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı piyasaya sürdü.

2022’de, marka iki standart modele ve karşılık gelen boyutlara sahip iki Pro versiyonuna yatırım yaptı: 6,1 inç ekranlı iki cihaz ve 6,7 inç ekranlı diğer iki cihaz. Apple’ın geleneksel takvimine göre, iPhone 15’in Eylül 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.