iPhone 13, Wi-Fi 6E desteğiyle gelecek

Barclays analistlerine göre Apple, Wi-Fi 6E destekli ilk iPhone’larını 2021’de piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Wi-Fi 6E nedir?

Geçen ay Barclays’ten bir analist, Apple’ın iPhone13 ailesini Wi-Fi 6E bağlantısı ile donatabileceğini bildirmişti. Şimdi ise aynı analist iddiayı daha kesin olarak tekrarladı.

Bu, 6E desteğine sahip ilk telefon olan Samsung Galaxy S21 Ultra’da olduğu gibi, yeni iPhone’ların Wi-Fi modemlerini tedarik etmesi beklenen Broadcom için de iyi bir haber.

Wi-Fi 6E, daha yüksek performans, daha düşük gecikme süresi ve daha hızlı veri akışı sağlıyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6‘nın tüm özelliklerini ve yeteneklerini de 6 GHz bandına kadar genişletiyor. Ek spektrum, 2,4 GHz ve 5 GHz’in ötesinde çok daha fazla hava sahası sağlıyor. Wi-Fi 6E’yi destekleyen cihazlarda, böylelikle daha fazla bant genişliğiyle birlikte daha az parazit meydana geliyor.

Wi-Fi 6E, dairelerde yaşayan ve yoğun 2.4 GHz ve 5 GHz bandında bulunan insanlar için de bir nimet olacak. 6 GHz bant genişliğinden faydalanan bu yeni frekans, diğer bant genişliklerinden etkilenmiyor. Ayrıca, 6 GHz sinyaller duvarlardan geçmekte zorlandığı için komşu ağlardan gelen paraziti daha da azalacak.

Yeni standart, yedi 160MHz kanalla daha yüksek bir bant genişliği vaat ediyor. Gecikme de daha düşük olacak ve bu da kablosuz ekran paylaşımını (ve bir bilgisayardan veya konsoldan oyun akışını) iyileştirecektir.

Apple, iPhone 11 neslinden başlayarak Wi-Fi 6’yı destekleyen ilk şirketlerden biriydi. Wi-Fi 6E’ye sahip iPhone 13 serisinin ise Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.