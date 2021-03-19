iPhone 13 serisi, küçük çentik ve ince çerçeveler ile gelecek!

Popüler bir sızıntı uzmanı, Apple’ın gelecek iPhone serisinin yeni render görüntülerini günün erken saatlerinde sosyal medyada paylaştı. Şimdilik serinin ismi hakkında bir netlik bulunmadığı için “Gelecek iPhone serisi” mesajı ile bu görüntüler ortaya çıktı. Yüksek ihtimalle “iPhone 13” olarak adlandırılması beklenen serinin, Apple’ın “13” sayısı ile ilgili batıl inancına göre iPhone 12S olarak adlandırılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

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Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.

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Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor. Henüz kesin olmamakla birlikte telefonun A15 Bionic çip ile gelmesi de muhtemel.