Google Pixel 6 serisinin fiyatları sızdırıldı!

Google, yeni nesil Pixel 6 serisini sonbahar ayında tanıtacak. Spekülasyonlara göre önümüzdeki ekim ayında yeni cihazları göreceğiz. Ortaya çıkan son raporlar, serinin 19 Ekim tarihinde ön siparişe açılacağını, 28 Ekim’de ise satışa çıkacağını gösteriyor. Serinin çıkış tarihi yaklaştığı için cihazlarla ilgili yeni sızıntılar ve söylentilerin ortaya çıkması muhtemel. Bugün öğlen saatlerinde, popüler bir sızıntı uzmanı Pixel 6 serisinin fiyatlarını sızdırdı.

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Google Pixel 6 serisi hangi fiyattan satışa çıkacak?

Sızıntılara göre Google Pixel 6 serisi, önceki nesil Google Pixel 5 serisine benzer olacak. Google Pixel 6, 649 Euro, Pixel 6 Pro ise 899 Euro fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Seride RAM ve depolama alanına göre farklı fiyat seçenekleri de mevcut olacak. Pixel 6 serisinin pro ve taban modeli arasında teknik özellik bakımından önemli farklar bulunmakta. Tasarımsal olarak baktığımızda ise ortaya çıkan renderlar, Pixel 6 Pro’nun daha ince çerçevelere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca pro modelde hiperbolik ekran tasarımı mevcut. Çerçevelerin ince olması, ekran/gövde oranını da arttırıyor.

Google Pixel 6, arka tarafta iki kameraya sahipken pro model, 3 adet kameraya sahip. Ayrıca bazı kaynaklar, taban modelin kamera sensörlerinin daha küçük olduğunu da belirtiyor. Google, Pixel 6 serisini donatacağı yeni Tensor işlemcisi için oldukça heyecanlı. Şirketin geliştirdiği ilk işlemci, yapay zeka teknolojisini aktif bir şekilde kullanacak. Firma, yeni işlemcilerin Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu şimdiye kadarki en hızlı, en akıllı ve en güvenli Pixel serisi cihaz yapacağını belirtiyor.

Google’ın yeni amiral gemisi serisi hakkında neler biliyoruz?

Sızıntılara göre Pixel 6, 6.4 inçlik FHD+ ekran ile gelecek. Pixel 6 Pro ise 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Pixel 6 Pro, 4x zoom desteği sunan özel bir telefoto kamera ile piyasaya çıkacak. Son raporlar, her iki cihazın da beş yıl boyunca Google tarafından güncelleme alacağını gösteriyor. Şirket, yeni amiral gemisi serisini sonbahar ayında satışa sunacağını resmi olarak doğruladı. Ayrıca bazı raporlar ekim ayında serinin raflarda olacağını iddia ediyor. Son olarak her iki cihaz da saf Google arayüzü üzerinde Android 12 ile kutudan çıkacak. Ayrıca Google, cihazların güvenliği için çok katmanlı güvenlik duvarlarını yazılıma dahil edecek.