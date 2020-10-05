Akıllı Telefonlar
iPhone 13 özellikleri ortaya çıkmış olabilir!
iPhone 13 özellikleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir. Bilinen sızıntı kaynağı Ross Young, iPhone 13 ile ilgili büyük iddialarda bulundu.
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iPhone 13 ile bizi neler bekliyor?
Apple’ın ilk 5G akıllı telefonları olan iPhone 12 serisinin gelişini beklerken, yeni nesil akıllı telefonları iPhone 13 serisi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce, ekran analisti Ross Young, Mizuho Securities’den iPhone 13 hakkında bir dizi bilgi paylaştı. Mizuho Securities tarafından tahmin edilen iPhone 13 serisi, beklenen iPhone 12 serisine çok benziyor. 6,7 inç Pro Max modeli, 6,1 inç Pro modeli, 6,1 inçlik Pro olmayan modeli ve 5,4 inç mini modeli içerecek. Bu cihazların tasarım ve görünüm olarak büyük değişikliklere uğramayacağı öngörülüyor.
Spekülasyonlara göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik teknolojiyi ekrana entegre edecek. Ayrıca rapor, BOE’nin 6.1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için ekranlar üretmek üzere LG Display ile çalışacağını iddia ediyor. Samsung’un tüm iPhone 13 ekranları için Apple’a Y-Octa(Youm On-Cell Touch AMOLED) teknolojisini sağlayacağına dair haberler de var.
Ross Young, iPhone 13 Pro modelindeki en önemli iyileştirmenin 120Hz işlevine sahip ProMotion ekran olacağını iddia ediyor. Değişken yenileme hızlarını desteklemek için LTPO görüntüleme teknolojisini kullanan 120Hz ekranın 2021 yılına kadar iPhone’da görünmeyeceği anlaşılıyor.
Apple iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden çok farklı olmayabilir
iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak iki Pro modelinin sensör boyutu artacak. Bu, tüm modellerin kameralarının önemli ölçüde iyileşeceği anlamına geliyor.
Sızıntı kaynağı Ross Young, her iki iPhone 13 Pro modelinin de lidar tarayıcıları kullanacağını tahmin ediyor. Ancak bu özelliğin Pro olmayan modellerde görünüp görünmeyeceği henüz belli değil. İPhone 12 için söylentiler, LiDAR’ın tüm Pro modellerinde mi yoksa sadece 6,7 inç iPhone 12 Pro Max’te mi görüneceğini netleştirmedi.
Tüm iPhone 13 modelleri 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyebilir, ancak Pro modelleri daha hızlı olan mmWave 5G’yi de destekleyecek gibi. Bu yıl mmWave 5G’yi sunan tek model iPhone 12 Pro Max olacak.
Apple iPhone SE 3 ile ilgili de tahminler var
Ross Young, 2022 baharından önce üçüncü nesil iPhone SE’nin ortaya çıkmayacağını da belirtti. Üçüncü nesil iPhone SE’nin 6.1 inç LCD ekrana, Touch ID’ye, 6GHz altı 5G’ye ve aynı çift kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, 2019’da çıkan iPhone 11’i tasarım anlamında kopyalayacağına işaret ediyor. Tabii iPhone SE modeli eski cihazın tasarımını benimsiyor ama donanım özelliklerini yükseltiyor. Bu ihtimallere göre Touch ID’yi iPad Air 4 gibi güç düğmesine entegre şekilde görebileceğimiz bir SE modeli karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, telefonlar için RAMDISK özelliğini duyurdu!
Hızlı okuma ve yazma oranları sunan RAM disklerin telefonlarda kısmi ROM olarak kullanılması için ilk adım Xiaomi’den gelmiş görünüyor. Xiaomi akıllı telefonlar için tanışmış olduğu RAMDISK ile mobil oyuncuları hedefliyor.
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Artık günümüzde normal telefonlarda dahi 6 ya da 8 GB RAM seçeneklerini görebilmek mümkün. Konu oyun ve çoklu işlemlere yönelik cihazlara geldiğinde ise 16 GB RAM bulunduran akıllı cihazlarda piyasada halihazırda bulunuyor. Xiaomi ise bu yüksek kapasitedeki RAM’lerden daha fazla faydalanmak istiyor. Halihazırda bazı bilgisayar sistemlerinde bulunan RAMDISK teknolojisini mobil cihazlara getiren şirket, oyun ve uygulamaları hızlandırmayı hedefliyor.
Xiaomi ilk olarak, Mi 10 Ultra kullanıcılarına özelliği sunuyor
Xiaomi, bilgisayarlarda bulunan bu teknolojiyi ilk olarak deneme modunda kullanıcılara sunuyor. LPDDR5 16GB RAM‘e sahip Mi 10 Ultra kullanıcıları, RAMDISK teknolojisini deneyimleyebilecek. RAM belleğin belirli bir kısmını ROM gibi kullanmak için ayıran RAMDISK teknolojisi, oyunların daha hızlı kurulup çalışmasına yarayacak. LPDDR5 RAM bellek teknolojisine ve UFS3.1 depolama birimine sahip Mi 10 Ultra, RAM bellekte 44GB/s okuma yazma hızı sunarken UFS depolamada ise bu hızı 1700MB/s ve 750 MB/s. GizmoChina’da yer alan habere göre aradaki farkın performans açısında fayda sağlayacağı kesin ancak iki depolama biriminin çalışma prensipleri bakımında bazı avantaj ve dezavantajları da bulunuyor.
Birçok popüler, oyun destek kapsamında
Mi 10 Ultra kullanıcıları Game Center üzerinden ‘Hızlı Kurulum‘ bölümüne giderek RAMDISK deneme uygulamasına erişip, kullanabilecekler. Şirketin teknolojiyle alakalı açıklamaları arasında Peace Elite oyununun 10 saniye gibi kısa bir sürede kurulduğu yer alıyor ki bu normal kuruluma göre yüzde 100 daha hızlı demek oluyor. Peace Elite haricinde QQ Speed, Glory of the King vb. 10 popüler oyun da bu teknolojiyi kullanılabiliyor.
Ancak RAM hafızasına yazılan oyunların ve verilerin cihaz yeniden başlatıldığında kaybolacağını unutmamak gerek. Xiaomi, bu dezavantajı da kapatmak adına önemli verilerin ROM tarafından depolandığını ifade ediyor. Bu şekilde kullanıcılar telefonu açıp kapatsa bile önemli veriler telefonda bulunmaya devam edebilecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası!
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası aylardır konuşuluyordu, şimdi bu iddiaları güçlendiren yeni kanıtlar bulundu.
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iPhone 12 kutu içeriği EarPods kulaklığa veda edebilir!
Apple, ilk beta yayınlandıktan sadece iki hafta sonra geliştiriciler için iOS 14.2 ve iPadOS 14.2’nin ikinci beta sürümünü yayınladı. iOS 14.2’deki bir ifadede ufak bir değişiklik, Apple’ın kulaklıkları standart iPhone 12 kutusundan kaldırmaya karar verdiği söylentilerini doğruluyor. Apple EarPods olarak adlandırdığı kulaklığı bilindiği gibi her zaman kutu içeriğinde standart olarak bulunduruyordu. Beta yazılımında bulunan yeni ifadelerde, iPhone’unuzu kullanırken radyo frekans radyasyonuna maruz kalmanızı nasıl azaltacağınızla ilgili bir bölüm bulunuyor. Apple, önceden bu ifade bölümünde ürünle birlikte verilen kulaklıkların kullanılmasını öneriyordu fakat şu an bu ifadenin kaldırılmış olduğu fark edildi. Bu da bu zamana kadar olan bütün iddiaları güçlendiriyor.
Yıllardır iPhone ve diğer şirket teknolojileri ile ilgili doğru tahminlerde bulunan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl ilk olarak Mayıs ayında iPhone 12’nin kutu içeriğinde kulaklık olmayacağını duyurmuştu. Ayrıca yine sızıntı kaynaklarına göre kutuda bir şarj cihazı olması da beklenmiyor. Apple’ın iPhone 12 ile birlikte kutu içeriğine ekleyeceği tek aksesuarın şarj kablosu olacağı yönünde büyük iddialar bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Apple A14, ilk Geekbench 5 skoruyla görüntülendi!
Apple A14 çipi popüler test uygulaması Geekbench’in veritabanında görüntülendi, sonuçlar şimdiden oldukça etkileyici duruyor!
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Apple A14 test sonuçları Geekbench’te görüldü!
Apple, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden gerçekleştirdiği etkinliğinde iPad Air 4’ü tanıtmıştı. İlk kez iPad Air 4 ile birlikte görüntülenen ve 5 nanometre üretim süreci normlarına göre üretilen A14 çipinin ilk Geekbench skorları ortaya çıktı. Tek çekirdek testinde A14 çipine ve 4 GB RAM’e sahip bir mobil cihaz 1583 puan aldı. Platformun tüm çekirdekleri kullandığı çoklu çekirdek testinde sonuç 4198 puana ulaştı.
Karşılaştırma için en güçlü oyun akıllı telefonu Asus ROG Phone 3’ün sonucunu ele alalım. İçinde Qualcomm Snapdragon 865+ barındıran bu telefon sırasıyla 910 ve 3229 puan almıştı ve örneğin Snapdragon destekli OnePlus 8 Pro 911 ve 3276 puan alıyor. Bu sonuçlara göre A14 çipinin yakın rakiplerine özellikle tekli çekirdek testinde fark attığı gözüküyor.