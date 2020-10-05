iPhone 13 özellikleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir. Bilinen sızıntı kaynağı Ross Young, iPhone 13 ile ilgili büyük iddialarda bulundu.

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iPhone 13 ile bizi neler bekliyor?

Apple’ın ilk 5G akıllı telefonları olan iPhone 12 serisinin gelişini beklerken, yeni nesil akıllı telefonları iPhone 13 serisi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce, ekran analisti Ross Young, Mizuho Securities’den iPhone 13 hakkında bir dizi bilgi paylaştı. Mizuho Securities tarafından tahmin edilen iPhone 13 serisi, beklenen iPhone 12 serisine çok benziyor. 6,7 inç Pro Max modeli, 6,1 inç Pro modeli, 6,1 inçlik Pro olmayan modeli ve 5,4 inç mini modeli içerecek. Bu cihazların tasarım ve görünüm olarak büyük değişikliklere uğramayacağı öngörülüyor.

Spekülasyonlara göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik teknolojiyi ekrana entegre edecek. Ayrıca rapor, BOE’nin 6.1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için ekranlar üretmek üzere LG Display ile çalışacağını iddia ediyor. Samsung’un tüm iPhone 13 ekranları için Apple’a Y-Octa(Youm On-Cell Touch AMOLED) teknolojisini sağlayacağına dair haberler de var.

Ross Young, iPhone 13 Pro modelindeki en önemli iyileştirmenin 120Hz işlevine sahip ProMotion ekran olacağını iddia ediyor. Değişken yenileme hızlarını desteklemek için LTPO görüntüleme teknolojisini kullanan 120Hz ekranın 2021 yılına kadar iPhone’da görünmeyeceği anlaşılıyor.

Apple iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden çok farklı olmayabilir

iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak iki Pro modelinin sensör boyutu artacak. Bu, tüm modellerin kameralarının önemli ölçüde iyileşeceği anlamına geliyor.

Sızıntı kaynağı Ross Young, her iki iPhone 13 Pro modelinin de lidar tarayıcıları kullanacağını tahmin ediyor. Ancak bu özelliğin Pro olmayan modellerde görünüp görünmeyeceği henüz belli değil. İPhone 12 için söylentiler, LiDAR’ın tüm Pro modellerinde mi yoksa sadece 6,7 inç iPhone 12 Pro Max’te mi görüneceğini netleştirmedi.

Tüm iPhone 13 modelleri 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyebilir, ancak Pro modelleri daha hızlı olan mmWave 5G’yi de destekleyecek gibi. Bu yıl mmWave 5G’yi sunan tek model iPhone 12 Pro Max olacak.

Apple iPhone SE 3 ile ilgili de tahminler var

Ross Young, 2022 baharından önce üçüncü nesil iPhone SE’nin ortaya çıkmayacağını da belirtti. Üçüncü nesil iPhone SE’nin 6.1 inç LCD ekrana, Touch ID’ye, 6GHz altı 5G’ye ve aynı çift kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, 2019’da çıkan iPhone 11’i tasarım anlamında kopyalayacağına işaret ediyor. Tabii iPhone SE modeli eski cihazın tasarımını benimsiyor ama donanım özelliklerini yükseltiyor. Bu ihtimallere göre Touch ID’yi iPad Air 4 gibi güç düğmesine entegre şekilde görebileceğimiz bir SE modeli karşımıza çıkabilir.