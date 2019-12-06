Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi ve “bağlantı portsuz” 2021 iPhone dedikoduları
iPhone 12 sızıntılarıyla dolu teknoloji dünyasının gündeminde olan Apple, bu sızıntıyla dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo tarafından yapılan bir açıklamaya göre 2021 yılında gelecek iPhone modellerinde hiç bir giriş portu bulunmayacak.
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Seneye çıkacak 5 modeller arasında iPhone SE2 ve iPhone 12 Plus’da bekleniyor
Apple genellikle, 2017 yılından itibaren her yıl, birbirinden çok da büyük farkı olmayan 3 model tanıtıyordu. Fakat bu haftanın başında çıkan dedikodulara göre tanıtılacak beşinci telefonun, iPhone SE2 modeli olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo’nun son paylaştığı notlara göre beklenen modeller şu şekilde olacak:
- iPhone SE2:
Beklenenin çok üstünde satış adetlerine ulaşan orijinal iPhone SE, yeni jenerasyonunda iPhone 8 temelli bir model olacak. Tam ekran deneyimi sunması beklenen 4.7 inç boyutunda LCD ekran paneline, tekli arka kamera eşlik edecek. Ayrıca iPhone 11‘de kullanılan bazı donanımları da iPhone SE2 üzerinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fiyatı tam olarak kesinleşmemiş olsa da Mart ayında tanıtılacağı bekleniyor.
- iPhone 12 Pro:
Adından da anlaşılacağı üzere, iPhone 11 Pro yerine gelecek olan modelin, 5G desteği olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo‘nun tahminlerine göre 6.1 inçlik OLED ekran ile gelecek modelde, arkadaki üçlü kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak.
- iPhone 12 Pro Max:
Normal iPhone 12 Pro ile aynı donanımla gelmesi beklenen model, şu anda iPhone 11 Pro Max modelinde kullanılan 6.5 inçlik OLED ekran yerine 6.7 inçlik bir OLED ekranla gelecek.
- iPhone 12 Plus/Max:
Bu modelin adı henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, normal iPhone 11 modelinin yerine gelmesi bekleniyor. Kuo bu modelde, arkada tarafta ikili kamera kurulumuna devam edileceğini fakat OLED ekran ve 5G desteği gibi yenilikler olacağını beklediğini paylaştı.
- iPhone 12:
Ufak boyutlarda telefon bekleyen, hatır sayılır çoğunlukta bir kitleye hitap etmesi beklenen cihaz, 5.4 inçlik bir ekranda, iPhone 12 Plus/Max modelinden çok da farklı olmayan teknik özelliklerle gelecek.
Ayrıca Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin, iPhone 4 serisine benzer bir tasarım anlayışıyla şekilleneceğini ve Qualcomm’un Snapdragon X55 modemini de barındıracağını belirtti.
iPhone SE2 Plus ve bağlantı girişi olmayan iPhone Pro 2021’de gelebilir
Apple 2021’den itibaren, her yıl beş yeni model duyurma şeklinde bir planı devreye sokacak. Ming-Chi Kuo, Apple tarafından, 2021 başlarında, iPhone SE2 Plus olarak beklenen, tam ekran deneyimi sunacak bir model geleceğini söyledi.
Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 modelinin, mevcut iPhone 11 Pro ön panel tasarımını benimsemesi beklenirken, iPhone SE2 Plus ise muhtemelen mevcut iPhone 11 modeline çok benzeyecek.
Face ID ile ekrana entegre Touch ID ile gelmesi beklenen cihazlar 5.5 inç veya 6.1 inçlik ekranla gelecek. Önceki iPhone‘lardan kalan tasarım detaylarında ise yan tarafta bulunan güç tuşu ve hatırı sayılır oranda küçülecek çentiği göreceğiz.
Ayrıca 2021 sonlarında gelmesi beklenen iPhone 13 serisinin en üstünde yer alacak olan iPhone 13 Pro modelinde“tam kablosuz deneyim” sunmak adına tüm bağlantı girişlerini kaldırması beklenen Apple, büyük bir kitle tarafından beklenen, USB-C girişli iPhone hayallerini de yıkacak gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
5G telefonlar üçüncü çeyrekte yüzde 5’lik pazar payı elde etti
5G internet, son dönemde en çok konuşulan ve üzerinde durulan teknoloji gelişmelerinden bir tanesi. Bu gelişmeler ile birlikte 5G destekli akıllı telefon üretiminin artması, rakamlara da yansıdı. 5G destekli akıllı telefonlar, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam pazar payının yüzde 5’ine sahip oldu.
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Premium akıllı telefon piyasasında durumlar nasıl?
Tüm pazar söz konusu olduğunda, yüzde 52’lik pay ile Apple zirvedeki yerini hala açık ara koruyor. Samsung yüzde 25 ile ikinci, Huawei yüzde 12’lik pay ile üçüncü sırada. OnePlus ve LG, yüzde 2’ye yaklaşan pazar paylarıyla ilk 5’e girmeyi başardılar. Kalan yüzde 8’lik kısmı ise diğer telefon üreticileri üstlenmiş durumda.
Apple, iPhone XR modelinin üretimini durdurup iPhone 11‘e doğan talebin artmasını sağlayarak stratejik bir hamleye imza atmıştı. Bunun da satış verilerine olumlu yansıması, Apple‘ın neden zirvede olduğuna adeta bir cevap niteliğinde.
Huawei, satışlarının yüzde 80’lik kısmını Çin‘deki iç piyasa sayesinde yaparak ayakta kalmayı başardı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti. Fakat Google ile olan krizin henüz netlik kazanmamış olması, Huawei‘nin yurt dışı pazarında rekabet etmesini önümüzdeki dönemlerde daha da zorlaştırabilir.
OnePlus ise 7T ve 7T Pro‘nun piyasaya sürülmesiyle birlikte premium segmentte başarılı bir grafik izliyor. Hatta 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Hindistan‘dan rekor seviyede sipariş almış durumdalar.
İlk 5’te bulunan diğer bir telefon üreticisi LG de, V5 ThinQ 5G modeliyle iyi bir ivme yakaladı. LG, akıllı telefon piyasasında bu çeyrekte yüzde 30‘a yakın bir düşüş yaşamasının aksine premium segmentte yüzde 20 oranında büyümeyi başardı.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, Snapdragon 855+’la geliyor!
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modeli bugün resmen tanıtıldı. 33W hızlı şarj destekleyen telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.
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Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition özellikleri
Vivo‘nun ekim ayında tanıttığı Vivo iQOO Neo 855‘le pek çok ortaklık taşıyan Racing Edition versiyonu kullandığı işlemciyle öncülünden farklılaşıyor. Baz modelde Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken Racing Edition‘da bir güncellemeye gidilerek Snapdragon 855+‘a yer verilmiş. ASUS ve Xiaomi gibi üreticiler de son oyuncu telefonlarında aynı işlemciyi kullanmışlardı. UFS 3.0 standardında 128 GB dahili hafızayla gelen telefon 8/12 GB RAM seçenekleriyle satılacak.
Cihazın Full HD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekranı, 6.38 inç büyüklüğünde ve 19.5:9 görüntü formatında. Ayrıca HDR10 destekli ekranın altında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefon kutusundan Android Pie tabanlı Monster UI arayüzüyle çıkacak. Oyuncu odaklı telefonda kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Game Box ve Game Space gibi yazılımsal özelliklerin yanı sıra on kanallı bir sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş.
Damla çentikli telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın 4,500 mAh‘lık büyükçe bataryası 33W hızlı şarj destekliyor. Telefon 12 Aralık‘ta ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 6 5G ön kamerasıyla DxOMark’ın zirvesine yerleşti!
Huawei Nova 6 5G akıllı telefonu delikli ekrana konumlanan çift ön kamerasıyla DxOMark‘ın ön kamera listesinde zirveye oturdu.
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Huawei Nova 6 5G ön kamerası
Huawei‘nin bugün tanıttığı delikli ekran tasarımını kullanan, çift ön kameralı yeni akıllı telefonu Nova 6 5G DxOMark‘ın ön kamera listesinde zirveye çıktı. Kirin 990 işlemcisini kullanan telefon, genel toplamda 100 puan alarak 99 puanla zirvenin önceki sahibi olan Samsung Galaxy Note10+ 5G‘yi tahtından etmeyi başardı.
Bağımsız kamera değerlendirme platformunun yaptığı analizde; telefonun ikili ön kamerasının (32 MP (f/2.2) ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera) HDR yetenekleri sayesinde her koşulda iyi pozlama yaptığından söz ediliyor. Ayrıca geniş bir dinamik aralık ve iyi renkler sunduğunu ve beyaz dengesini doğru ayarlamayı başardığını belirtti.
Ayrıca cihazın ön kamerası, telefon selfie çubuğundayken çalışan PDAF özelliği sayesinde portre çekimlerinde 2-3 metreye kadar daha iyi netleme ile fotoğraf çekmenize olanak tanıdığı söyleniyor.