iPhone 12 serisi ve “bağlantı portsuz” 2021 iPhone dedikoduları

iPhone 12 sızıntılarıyla dolu teknoloji dünyasının gündeminde olan Apple, bu sızıntıyla dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo tarafından yapılan bir açıklamaya göre 2021 yılında gelecek iPhone modellerinde hiç bir giriş portu bulunmayacak.

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Seneye çıkacak 5 modeller arasında iPhone SE2 ve iPhone 12 Plus’da bekleniyor

Apple genellikle, 2017 yılından itibaren her yıl, birbirinden çok da büyük farkı olmayan 3 model tanıtıyordu. Fakat bu haftanın başında çıkan dedikodulara göre tanıtılacak beşinci telefonun, iPhone SE2 modeli olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo’nun son paylaştığı notlara göre beklenen modeller şu şekilde olacak:

iPhone SE2:

Beklenenin çok üstünde satış adetlerine ulaşan orijinal iPhone SE, yeni jenerasyonunda iPhone 8 temelli bir model olacak. Tam ekran deneyimi sunması beklenen 4.7 inç boyutunda LCD ekran paneline, tekli arka kamera eşlik edecek. Ayrıca iPhone 11‘de kullanılan bazı donanımları da iPhone SE2 üzerinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fiyatı tam olarak kesinleşmemiş olsa da Mart ayında tanıtılacağı bekleniyor.

iPhone 12 Pro:

Adından da anlaşılacağı üzere, iPhone 11 Pro yerine gelecek olan modelin, 5G desteği olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo‘nun tahminlerine göre 6.1 inçlik OLED ekran ile gelecek modelde, arkadaki üçlü kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak.

iPhone 12 Pro Max:

Normal iPhone 12 Pro ile aynı donanımla gelmesi beklenen model, şu anda iPhone 11 Pro Max modelinde kullanılan 6.5 inçlik OLED ekran yerine 6.7 inçlik bir OLED ekranla gelecek.

iPhone 12 Plus/Max:

Bu modelin adı henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, normal iPhone 11 modelinin yerine gelmesi bekleniyor. Kuo bu modelde, arkada tarafta ikili kamera kurulumuna devam edileceğini fakat OLED ekran ve 5G desteği gibi yenilikler olacağını beklediğini paylaştı.

iPhone 12:

Ufak boyutlarda telefon bekleyen, hatır sayılır çoğunlukta bir kitleye hitap etmesi beklenen cihaz, 5.4 inçlik bir ekranda, iPhone 12 Plus/Max modelinden çok da farklı olmayan teknik özelliklerle gelecek.

Ayrıca Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin, iPhone 4 serisine benzer bir tasarım anlayışıyla şekilleneceğini ve Qualcomm’un Snapdragon X55 modemini de barındıracağını belirtti.

iPhone SE2 Plus ve bağlantı girişi olmayan iPhone Pro 2021’de gelebilir

Apple 2021’den itibaren, her yıl beş yeni model duyurma şeklinde bir planı devreye sokacak. Ming-Chi Kuo, Apple tarafından, 2021 başlarında, iPhone SE2 Plus olarak beklenen, tam ekran deneyimi sunacak bir model geleceğini söyledi.

Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 modelinin, mevcut iPhone 11 Pro ön panel tasarımını benimsemesi beklenirken, iPhone SE2 Plus ise muhtemelen mevcut iPhone 11 modeline çok benzeyecek.

Face ID ile ekrana entegre Touch ID ile gelmesi beklenen cihazlar 5.5 inç veya 6.1 inçlik ekranla gelecek. Önceki iPhone‘lardan kalan tasarım detaylarında ise yan tarafta bulunan güç tuşu ve hatırı sayılır oranda küçülecek çentiği göreceğiz.

Ayrıca 2021 sonlarında gelmesi beklenen iPhone 13 serisinin en üstünde yer alacak olan iPhone 13 Pro modelinde“tam kablosuz deneyim” sunmak adına tüm bağlantı girişlerini kaldırması beklenen Apple, büyük bir kitle tarafından beklenen, USB-C girişli iPhone hayallerini de yıkacak gibi duruyor.