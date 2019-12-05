5G telefonlar üçüncü çeyrekte yüzde 5’lik pazar payı elde etti

5G internet, son dönemde en çok konuşulan ve üzerinde durulan teknoloji gelişmelerinden bir tanesi. Bu gelişmeler ile birlikte 5G destekli akıllı telefon üretiminin artması, rakamlara da yansıdı. 5G destekli akıllı telefonlar, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam pazar payının yüzde 5’ine sahip oldu.

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Akıllı telefon piyasası, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir düşüş gösterdi. Fakat 5G destekli telefon satışlarının yüzde 5’lik pazar payına ulaşması, genel durumun korunmasına bir nebze yardımcı oldu. Samsung, yüzde 74 pay ile 5G segmentinde liderliğini sürdürüyor. Yüzde 11 ile LG ve yüzde 5 ile Vivo ise hemen arkasından takipte. Çin, Güney Kore ve Kuzey Amerika‘da 5G teknolojisinin erken benimsenmiş olması bu duruma epeyce yardımcı olmuş gözüküyor.

Premium akıllı telefon piyasasında durumlar nasıl?

Tüm pazar söz konusu olduğunda, yüzde 52’lik pay ile Apple zirvedeki yerini hala açık ara koruyor. Samsung yüzde 25 ile ikinci, Huawei yüzde 12’lik pay ile üçüncü sırada. OnePlus ve LG, yüzde 2’ye yaklaşan pazar paylarıyla ilk 5’e girmeyi başardılar. Kalan yüzde 8’lik kısmı ise diğer telefon üreticileri üstlenmiş durumda.

Apple, iPhone XR modelinin üretimini durdurup iPhone 11‘e doğan talebin artmasını sağlayarak stratejik bir hamleye imza atmıştı. Bunun da satış verilerine olumlu yansıması, Apple‘ın neden zirvede olduğuna adeta bir cevap niteliğinde.

Huawei, satışlarının yüzde 80’lik kısmını Çin‘deki iç piyasa sayesinde yaparak ayakta kalmayı başardı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti. Fakat Google ile olan krizin henüz netlik kazanmamış olması, Huawei‘nin yurt dışı pazarında rekabet etmesini önümüzdeki dönemlerde daha da zorlaştırabilir.

OnePlus ise 7T ve 7T Pro‘nun piyasaya sürülmesiyle birlikte premium segmentte başarılı bir grafik izliyor. Hatta 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Hindistan‘dan rekor seviyede sipariş almış durumdalar.

İlk 5’te bulunan diğer bir telefon üreticisi LG de, V5 ThinQ 5G modeliyle iyi bir ivme yakaladı. LG, akıllı telefon piyasasında bu çeyrekte yüzde 30‘a yakın bir düşüş yaşamasının aksine premium segmentte yüzde 20 oranında büyümeyi başardı.