iPhone 12 serisi lens üreticisi ile sorunlar yaşıyor!

General Mobile GM 20 Pro ve GM 20 modelleri Twitter üzerinden yapılan çevrimiçi bir lansman ile resmen tanıtıldı. Yerli üretici General Mobile’ın en yeni iki telefonunun detayları haberimizde!

İlginizi çekebilir; General Mobile, GM 10 modelini satışa sundu!

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Geçtiğimiz günlerde General Mobile GM 10 modelini internet sitesinden satışa sunan marka, bugün yaptığı lansman ile beklenenin aksine GM 20 Pro ve GM 20 adını alan cihazları ile karşımıza çıktı.

General Mobile GM 20 Pro özellikleri

General Mobile GM 20 Pro, yerli markanın bu seneki tepe modeli olacak. Teknik özellikler bakımından fiyat-performans odağında olan cihazda 6,3 inç boyutunda Full HD+ ekran yer alıyor. Ekran boyut oranı %90 seviyelerine çekilen modelde damla çentik kullanıldığını görüyoruz.

Bu seneki modellerinde tercihini MediaTek tarafından kullanan General Mobile, GM 20 Pro modelinde MediaTek Helio P70 yonga setine yer veriyor. Aynı zamanda 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sunan cihazda 512 GB’a kadar MicroSD kart desteği de mevcut. Arkada üçlü bir kamera dizilimine yer veren General Mobile, 48 MP değerinde bir ana kamera ve buna ek olarak geniş açı ve portre modu için yardımcı bir lense daha yer vermiş. Önde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonda artık Google ile ortak olarak yapılan Android One programında yer almadığını görüyoruz. Bir diğer yandan 4.050 mAh batarya kapasitesiyle ve GM Turbo Şarj adını alan hızlı şarj desteği ile gelen telefon yüz tanıma ve arkadaa yer alan parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon İnci Siyahı, Lotus Mavisi ve İnci Beyazı tasarımlarına sahip.

General Mobile GM 20 özellikleri

General Mobile GM 20, firmanın daha uygun fiyatlı bir modeli olacak. 6,088 inç boyutunda HD+ bir ekrana yer verilen telefonda GM 20 Pro’da olduğu gibi damla çentik ile bir ön kamera konumlandırması yapılmış. Üçlü arka kamera ile gelen ve kameraların ortada flaş ile kare şeklinde konumlandırıldığı GM 20’de MP değerleri verilmedi. Ancak yapay zeka ile 52 MP değerinde ve 6240 x 8320 piksel çözünürlüğünde Super Pixel bir fotoğraf elde edinilebilecek. Öndeki kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip.

Donanım tarafına geldiğimizde MediaTek Helio A25’e yer verilen telefonda 4 GB bellek ve 64 GB Micro SD kart desteği depolama bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca batarya kanadında ise 4.000 mAh değerinde bir batarya kullanılmış. GM 20’de tıpkı GM 20 Pro’da olduğu gibi yüz tanıma ve arka tarafa konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu da bulunuyor. Cihazda Yeşim Yelişi, Parlak Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçeneklerine yer verilmiş.

GM 20 Pro ve GM 20 fiyatı

GM 20 Pro ve GM 20 modelleri 21 Ağustos itibarıyla tüm satış kanallarında olacağı belirtildi. GM 20 Pro 2.299 TL, GM 20 ise 1.799 TL fiyatlandırma ile satın alınabilecek.