iPhone 12 ekranı seramik cam kaplama koruması ile gelebilir

13 Ekim’de tanıtılacak olan iPhone 12 serisine ilişkin son sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir sızıntı, serinin dört modelinin de seramik cam kaplama teknolojisi ile birlikte geleceğini belirtiyor.

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iPhone 12 serisi için yeni ekran koruma teknolojisi

Çin’deki Weibo platformundan paylaştığı sızıntılarla tanınan ‘Ice universe’ hesabı, iPhone 12 serisinin ekran ayrıntılarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ekran boyutları ve ekran çözünürlükleri önceki sızıntılarla tutarlılık gösterse de; yeni sızıntıyla birlikte, dört modelde de sertleştirilmiş seramik cam ekran koruma teknolojisi kullanılması bekleniyor. Dört modelin ekranlarının da Super Retina XDR teknolojisine ve ‘Ceramic Shield’ adı verilen yeni bir ekran koruma teknolojisine sahip olmaları öngörülüyor. Söz konusu teknoloji; çizilmelere ve düşmeye karşı yüksek dirençli seramik alt tabakaya sahip bir cam teknolojisi olarak açıklanıyor.

Apple’ın yeni kablosuz şarj pedi: MagSafe

Yine aynı anonim hesaptan yapılan bir diğer paylaşımda, dört modelin de Dolby Vision ekran teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor. İddiaya göre, Apple’ın yeni kablosuz şarj pedini ‘MagSafe’ olarak adlandırdığı ve 5G için ‘Akıllı Veri Modu’ özelliği sunacağı aktarılıyor. ‘Akıllı Veri Modu’nun, internete çıkış yapan uygulamanın kullandığı bant genişliğine göre 4G (LTE) ve 5G arasında otomatik olarak geçiş yapma özelliği sunması bekleniyor. Söz konusu özellik ile birlikte pil tasarrufu sağlanması amaçlandığı aşikar.

Apple, yeni iPhone serisini 13 Ekim’deki ‘Hi, Speed’ etkinliğinde duyuracak. iPhone 12 mini modelinin 6-7 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacağı ve 13-14 Kasım tarihlerinde kullanıcılara ulaştırılacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modeli ise 13-14 Kasım tarihlerinde ön siparişe açılacak ve kullanıcılarına teslim edilmesi 20-21 Kasım tarihlerini bulacak.