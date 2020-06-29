Redmi 9A ve Redmi 9C, 30 Haziran’da tanıtılacak!

Xiaomi Malaysia, Facebook‘ta Redmi 9A ve Redmi 9C‘nin 30 Haziran tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte cihazların görüntüleri sızdırıldı. Bu iki cihazın ilgi çekme sebebi oldukça uygun fiyattan satışa çıkacak olmaları. Xiaomi, paylaştığı yazılarda cihazların en çok dikkat çekecek özelliklerinin büyük ekran ve pil olacağını belirtti.

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Redmi 9A ve Redmi 9C hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi 9A ve Redmi 9C‘nin teknik özellikleri uzun zaman önce Redmi 9 ile birlikte ortaya çıkmıştı. Her iki telefonda da 6.53 inçlik HD+ çözünürlüklü (1600×720 piksel) LCD ekran bulunuyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile gelecekler. Redmi 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kameraya sahip olacak. Kameranın alt tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Sızdırılan tasarım renderlarında arka tarafta “Redmi” yazısını ve kamera dizilimini görüyoruz.

Redmi 9C‘ye geldiğimizde ise arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunduruyor. Redmi 9C, iki farklı model ile piyasaya çıkacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan modelde NFC desteği bulunmayacak. İkinci modelde ise NFC desteği bulunuyor fakat 5 MP çözünürlüklü makro kamera mevcut değil. Hangisinin önce piyasaya çıkacağı henüz belli değil fakat her ikisininde düşük fiyat ile çıkacağı tahmin ediliyor.