SpaceX ilk mürettebatlı uçuşunu 27 Mayıs’ta gerçekleştirecek!

Bugün NASA tarafından yapılan açıklamada SpaceX’in mürettebatlı ilk uçuşunu 27 Mayıs’ta yapacağı duyuruldu. SpaceX Mart 2019’da astronotlar olmadan Crew Dragon kapsülünü uzay istasyonuna başarılı bir şekilde ulaştırmış ve Dünya’ya geri getirmişti.

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Nasa ve SpaceX’in işbirliğinin ilk mürettebatlı uçuşu 27 Mayıs’ta gerçekleşecek!

SpaceX ilk defa yolcu taşıyan bir fırlatma gerçekleştirecek. Bu fırlatma 2011 yılından itibaren Amerika’da astronot taşıyan ilk uçuş olacak. Crew Dragon Demo-2 olarak isimlendirilen bu testin başarılı olması halinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na düzenli Crew Dragon uçuşları yapılması bekleniyor. NASA bu test ve sonrasında olması muhtemel uçuşlar için astronotlarını belirledi bile. Demo-2 uçuşunun daha önce 7 Mayıs tarihinde yapılması planlanmıştı. Ancak söz konusu uzay uçuşları olduğunda bu tip ertelemelerin görülmesi çok normal. COVID-19 salgınını da göz önüne aldığımızda 2-3 haftalık bir gecikmenin küçük bir erteleme olduğunu söyleyebiliriz.

Planlanan fırlatma NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek. Bu uçuşta uzay istasyonuna astronot Bob Behnken ve Doug Hurley seyahat edecek. Planlanan bu uçuş öncesinde motor ve fırlatma kaçış testleri de dahil olmak üzere birçok test tamamlandı. Yaklaşık 10 yıl süren bu uçuş hazırlığı sırasında Hurley ve Behnken, Demo-2 olarak adlandırılan test uçuşu için eğitim aldılar ve uzay istasyonunda birkaç ay boyunca konaklamaları öngörülüyor. Uzay istasyonundan ayrılma ve Dünya’ya dönüş aşamasında ise paraşüt destekli bir araç kullanacaklar ve Florida’nın doğusundaki Atlantik Okyanusu’na inecekler.

NASA yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Uzay aracı otonom olarak tasarlandı ancak uzay aracındaki astronotlar gerekli gördükleri durumlarda kapsülü kontrol edebilirler. Uzay istasyonuna yaklaşım ve kenetlenme gibi aşamalar astronotlar tarafından özenle gözlemlenecek ve gerekirse mekiğin kontrolünü ele alacaklar.”