iPhone 12 Pro ile HDR video çekimi artık mümkün!

Yeni tanıtılan iPhone 12 ailesiyle beraber Apple, bir dizi geliştirmeyi de kullanıcılara sunuyor. ProRAW formatıyla beraber artık kullanıcılar çektikleri görseller üzerinde daha fazla düzenleme yapabilecek. Ayrıca iPhone 12 Pro ve Pro Max, Dolby Vision HDR video kaydı desteğiyle gelen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

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iPhone 12 Pro ile video içerik üretmek artık daha zevkli

İçerik üreticileri için farklı çözümler sunmayı seven Apple, bu nedenle kullanıcılar için vazgeçilmez bir hale geliyor. Apple, yeni tanıtmış olduğu iPhone 12 serisiyle beraber profesyonellere yönelik bir dizi yeniliği daha duyurdu. Yeni iPhone ailesini üst modelleri olan Pro ve Pro Max ile Dolby Vision HDR desteğiyle video kaydı almak artık mümkün. Engadget’ta yer alan habere göre, zengin renk tonları ve gölge detaylarıyla saniyede 60 kareye kadar HDR destekli videolar çekebilirken, video görüntüleri cihaz üzerinde işlenebilecek.

ProRAW ile fotoğraf düzenlemek daha verimli

Yeni serisinin üst modellerinde fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcıları ve içerik üreticilerini de es geçmeyen Apple, ProRAW görüntü işleme hattını kullanıma sunuyor. Kaliteden taviz vermeden görseller üzerinde değişiklik yapmanıza imkan tanıyan ProRAW ile çekilen görseller üzerinde değişiklik yapmak çok daha kolay ve verimli hale geliyor.

ProRAW görüntü işleyicisi, bu sene sonuna kadar iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılabilir olacak. Fotoğrafçılık ve içerik üreticileri için oldukça fazla çalışan Apple, ürünlerine getirmiş olduğu özelliklerle kullanıcıları tatmin etmeyi başaracak mı göreceğiz.