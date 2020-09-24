Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
Apple, 15 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmamıştı. iPhone 12 modelinin ne zaman tanıtılacağı ve sevkiyatına başlanacağı merak konusu.
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Apple, tatil sezonunu kaçırmak istemiyor
Apple tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Apple’ın COVID-19 salgınının sonuçları sebebiyle lansmanı ertelediğini biliyoruz. ABD’deki tatil sezonu yaklaşırken, Apple’ın daha fazla bekleyeceğini düşünmek pek mantıklı değil.
Tahminler 13 Ekim’i işaret ediyor
Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar paylaşan Jon Prosser, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere göre, lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağını paylaştı. 16 Ekim’de ön siparişe açılması beklenen yeni iPhone’un, 23 Ekim itibarıyla Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Jon Prosser, ağustos ayında yaptığı paylaşımda; lansmanın 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını, iPhone 12 Pro modellerinin ön sipariş ve sevkiyatının kasım ayına sarkabileceğini belirtmişti.
Lines up with the dates I have you last month 👀
I was told:
Event October 13
Pre-orders on 16
In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020
Apple’ın yeni ürünler duyururken salı günlerini tercih ettiğine birçok kez şahit olmuştuk. Ayrıca Apple’ın eylül ayındaki büyük etkinliklerden sonra ekim ayında da etkinlikler yaptığını düşünürsek, 13 Ekim Salı günü bir lansman gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. AppleInsider ve MacRumors gibi önemli kaynaklar da 13 Ekim tarihinde karar kılmış durumdalar.
Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo’nun yeni telefonu V20 SE tanıtıldı
Geçtiğimiz günlerde Vivo, Vivo V20 ve Vivo V20 Pro modellerini tanıtmıştı. Bugün, Çinli şirket tarafından ailenin daha uygun fiyatlı yeni üyesi Vivo V20 SE tanıtıldı. Telefon, bazı özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Vivo V20 SE neler sunuyor?
Orta seviyeye konumlanan Vivo V20 SE, 173 gram ağırlığa ve 7.83 mm kalınlığa sahip. Telefon, 6.44 inç boyutlu 20:9 en boy oranı ve 1080×2400 çözünürlüğe sahip FHD+ 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip HDR 10 destekli AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Yüzde 90.12 ekran-çerçeve oranına sahip ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ekranın üst tarafıda ön kamera için damla çentik yer alıyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu da mevcut. İşlemci tarafında Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi tercih edilmiş. Buna 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB, arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefon, Vivo’nun FunTouchOS 11 arayüzüyle birlikte geliyor.
Vivo V20 SE, f/2.0 diyafram aralıklı 32 MP bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 48 MP f/1.8 diyafram aralıklı ana kameraya, 8 MP f/2.2 diyafram aralıklı ultra geniş kamera ve 2 MP f/2.4 diyafram aralıklı bokeh kamera eşlik ediyor. Telefon saniyede 30 kareye kadar 4K video çekebiliyor. Gücünü 4100 mAh boyutunda bataryadan alan telefon, 33W hızlı şarj destekliyor. Çift SİM kart destekli telefonda USB-C portu, 3.5mm kulaklık jakı ve MicroSD yuvası bulunuyor. İki farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı ise yaklaşık 290 dolar seviyesinde. Vivo V20 SE ilk olarak Malezya’da satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F41 yeni detaylarla ortaya çıktı!
Samsung Galaxy F41 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni serisinin ilk üyesi olan cihazın teknik özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy F41 teknik özellikleri belli oldu!
Samsung yeni akıllı telefon serisi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy F serisi ile başlangıçta katlanabilir cihaz sayısı artacak mı sorusunu akıllara getiren akıllı telefon üreticisinin, yeni orta seviye bir akıllı telefon çıkarma hazırlığında olduğu öğrenildi. Galaxy F41 modeli ile piyasaya alternatif getirmeye hazırlanan firmanın, yeni modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Flipkart isimli perakende sitesinde listelenen akıllı telefonun, çıkış tarihi, tasarım detayları ve teknik özelliklerinden bazıları belli oldu.
8 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak Samsung Galaxy F41, 6.4 inçlik damla çentikli Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Exynos 9611 işlemcisinden gücünü alacağı öğrenilen cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 6000 mAh değerinde devasa batarya ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacak. Ortalama özellikleri Galaxy M31 modeline çok yakın olan cihaz, Galaxy M31‘e nazaran arka tarafta dört değil üç adet kameraya sahip olacak. Firmanın fiyat performans ürünü olarak çıkarmayı planladığı akıllı telefon, 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım firma uygun fiyatlı akıllı telefonu ile birlikte, özellikle Çinli markaların kuvvetli olduğu alanda başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Pixel 4a 5G tüm özellikleriyle görüntülendi!
Google, yaklaşık bir ay önce pandemi dolayısıyla yaşanan bazı gecikmelere rağmen Pixel 4a modellerini satışa çıkarmıştı. Şirket, 30 Eylül tarihinde yapacağı lansmanda birçok yeni ürününü tanıtmayı planlarken bazı cihazlar sızdırıldı. Dün görüntülenen Pixel 5’in ardından bugün de Pixel 4a 5G modelinin tüm teknik detayları sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Pixel 4a 5G özellikleri!
Her ne kadar ismi sebebiyle bu model Pixel 4a’nın 5G’li versiyonu olarak algılansa da tam olarak öyle değil. Telefonda bazı önemli değişiklikler de yapılmış. Cihazın ekranı hem Pixel 4a’dan hem de Pixel 5’ten daha büyük. 6.2 inçlik bu OLED ekran 2340 x 1080 piksellik FHD+ çözünürlüğe sahip. HDR desteğine de sahip olan ekranın Corning Gorilla Glass 3 gibi artık ‘eski‘ diye nitelendirebileceğimiz bir korumayla gelmesi hayal kırıklığı yaratabilir. Buna ek olarak 60 Hz’lik yenileme hızıyla Google, son trendlere ayak uydurmamış.
Pixel 4a 5G, tıpkı atası 4a gibi polikarbon bir kasaya sahip. Bu kasa, üzerinde 12.2 MP’lik optik imaj sabitleyicisine (OIS) sahip ana kamerayı ve 16 MP’lik ultra geniş açı lensini barındırıyor. Çiftli kamera diziliminden yine vazgeçmeyen Google, burada kamera uygulamasıyla fark yaratıyor. Bu sayede bu kameralar 4K 60 FPS videolar dahi çekebiliyor. Ön tarafta ise 8MP’lik kamera ekranın sol üst köşesinde delik tasarımıyla yer alıyor. Bu kamera ise 1080p kalitesinde 30 FPS videolar çekebiliyor.
Kasanın altında ise telefonun tüm gücünü aldığı 4885 mAh’lik batarya yer alıyor. Bu batarya kablosuz şarjı ve 18W’lık hızlı şarjı destekliyor. Google, bu sefer kullanıcıları dinlemiş ve bataryayı büyütmüşe benziyor. Ancak bu değişiklik ağırlıkta ve kalınlıkta küçük değişikliklere yol açmış, cihaz artık 168 gram ağırlığa ve 8.2 mm kalınlığa sahip. Pixel 4a 5G performans gücünü ise Snapdragon 765G’den alacak. Bu işlemciye 6 GB LPDDR4 RAM ve 128 GB depolama alanı yardımcı olacak.
Kutudan stok Android 11 ile çıkacak olan Pixel 4a 5G, Google tarafından ilk güncelleme verilen modellerden biri de olacak. İki adet mikrofona sahip olan telefon, 3.5 mm’lik jak girişini ise hâlâ koruyor. Model, bağlantı tarafında ise bir adet nanoSIM slotu, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 ve NFC desteklerini barındırıyor. Veri aktarımı ve şarj için USB 3.1 Gen 1 standardında bir Type-C girişine sahip olan cihaz 30 Eylül’de tanıtılacak.