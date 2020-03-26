iPhone 12 lansmanı gecikebilir!

Yüksek fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken, son zamanların popüler serisine ait Redmi Note 9s ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması ile karşınızdayız.

Ekran- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.

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Redmi Note 8 Pro modelinin ekranına baktığımızda 6.53″ boyutunda ve 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü bir ekran ile karşılaşıyoruz. 19,5:9 formundaki ekran %84,9 ekran/kasa oranı sunuyor. HDR 10 içerikleri izlemenize olanak sağlayan ekranın parlaklığı Redmi tarafından 500 nit olarak duyuruldu. Redmi Note 8 Pro’nun sahip olduğu IPS LCD panel üzerinde inç başına 395 piksel düşüyor. Panel üzerinde damla çentik formunda ki ön kamera bulunuyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Performans- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor. Depolama seçenekleri UFS 2.1 teknolojisine sahip.

Redmi Note 8 Pro modeli rakibinin aksine MediaTek üretimi Helio G90T işlemcisinden gücünü alıyor. Söz konusu işlemci 2 adet 2.05 GHz hızında çalışan Cortex A76 ve 6 adet 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A-55 çekirdeğine sahip. Mali G76 grafik yongasını kullanan işlemci 12 nm teknolojisiyle üretilmiş. Cihazın 6 ve 8GB GB RAM ile 64 ve 128 GB depolamalı seçenekleri bulunuyor. Depolama birimlerinin UFS 2.1 hızında olduğunu da belirtmiş olalım.

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Kamera- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Redmi Note 8 Pro arka kısmında dörtlü kamera kurulumuna sahip. Cihaz ana kamera olarak 64 megapiksel çözünürlüklü f/1.9 diyafram açıklığı sunan bir lens kullanıyor. Diğer kameralara bakacak olduğumuzda 8 megapiksel çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram açıklıklı geniş açı lensi ile 2 megapiksel çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 adet makro ve derinlik algılayıcı lens dörtlü kamera kamera kurulumunu oluşturuyor. Bu kameralar 4K 30 FPS videolar çekimine izin veriyor. Redmi Note 8 Pro’nun ön kısmında ise damla çentik içinde 20 megapiksel çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip öz çekim kamerası bulunuyor. Bu kamera ile 1080p 30 FPS videolar çekmek mümkün.

Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.