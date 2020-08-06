iPhone 12, kablosuz hızlı şarj ile gelebilir!

Twitter’da EverythingApplePro adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülere göre iPhone 12 arka kasası mıknatıslara sahip olacak. Bu mıknatıslı kasa dizilimi şirketin gelecekteki akıllı telefonlarına ve diğer cihazlarına entegre edilebilir. Yayınlanan fotoğraflar bize Qi kablosuz şarj bobininin boyutlarına karşılık gelen daire şeklinde konumlanmış çok sayıda mıknatısı gösteriyor. Bu mıknatıslar, iPhone’un kablosuz şarj cihazlarında veya herhangi bir manyetik destekte rahatça durabilmesini sağlayabilir.

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iPhone 12 kasasındaki mıknatıslar başka hangi özellikleri açıklayabilir?

Eğer ortaya çıkan bu fotoğraflar onaylanırsa iPhone 12 serisi, kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özellikleri ile gelebilir. Bu görüntüler bize sadece mıknatısları değil iPhone 12 arka kasasını da gösteriyor. Bu nedenle bu görüntülerin doğru olma olasılığı yüksektir. Ayrıca Apple’ın yeni bir Qi kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını düşünürsek kablosuz şarj desteği kulağa mantıklı geliyor. Ayrıca bu mıknatısların çok iyi konumlandırılması gerekiyor aksi halde kablosuz şarjın çalışmamasına neden olabilir. Bu konu hakkındaki kesin bilgileri cihazın çıkmasına yakın bir tarihte öğrenebiliriz.

Yeni iPhone serisi bu sene iki aşamada mı yayınlanacak?

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan rapora göre yeni iPhone serisi iki aşamada kullanıcılara sunulacak. İlk aşamada Eylül ayında iki adet 6.1 inçlik model yayınlanacak. Ardından başka bir tarihte 5.4 inçlik ve 6.7 inçlik diğer modeller tanıtılacak. Bunun sebebinin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor.