iPhone 11 yerine ne alınır sorusu son zamanlarda gündemde. Artan akıllı telefon fiyatlarından sonra kullanıcılar iPhone 11 gibi eski modellere yöneldiler. Ancak iPhone 11 ziyadesiyle eski olduğu için alınması tavsiye edilmiyor.

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Biz de iPhone 11 yerine ne alınır diye soranlar için iPhone 11 alternatifi üç farklı cihaz önerdik. Detaylara bakalım.

iPhone 11 yerine ne alınır: iPhone SE 3. Nesil (SE 2022)

İllaki iPhone almak isteyenler olabilir. Eğer sizde bu şekilde düşünüyorsanız iPhone SE 3. nesil tam size göre. iPhone SE 3. nesil kısaca özetleyecek olursak iPhone 8 kasasında iPhone 13 diyebiliriz. Cihaz 4.7 inçlik IPS LCD bir ekranla birlikte geliyor. Ekran çözünürlüğü 720×1334 (HD+) iken piksel yoğunluğu ise 326 PPI. Ekran yenileme hızı ise 60hz.

Kamera tarafında biri ön biri arka kamera olmak üzere toplamda iki adet kameraya sahip. Ön kamera 12 MP f1.8 diyafram değerine sahip. Bu arka kamera ile 4K 60 FPS video çekebilirsiniz. Optik imaj sabitleyici de mevcut. Ön kameraya bakacak olursak bizleri 7 MP f2.2 diyafram değerine sahip bir kamera karşılıyor. Ön kamera ise 1080p 30 FPS video çekebiliyor.

Gelelim iPhone SE 3. nesili bu listeye sokan asıl etmene. İşlemci. Cihaz Apple A15 Bionic işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci aynı zamanda iPhone 13 serisinde kullanılıyor. Yani bu yazının yazıldığı tarihteki Apple’ın en güçlü işlemcisi. 5 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Apple A15 Bionic iki tanesi 3.2 GHz, dört tanesi 3.0 GHz olmak üzere toplamda altı adet çekirdeğe sahip. Aynı zamanda 5G desteği de mevcut.

Son olarak bataryaya da değinelim. iPhone SE 3. nesil 2018 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu batarya 20W hızlı şarjı destekliyor. Ancak adaptörü kendiniz satın almanız gerek çünkü kutunun içerisinden sadece kablo çıkıyor.

iPhone 11 yerine ne alınır: Galaxy S23 FE

Akıllı telefon 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

iPhone 11 yerine ne alınır: Xiaomi 13T

Xiaomi 13T 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T’nin ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor.

MediaTek Dimensity 8200 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T Pro, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.

Biraz kişisel düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bu fiyat bandında bence alınabilecek en mantıklı model Xiaomi 13T. Akıllı telefon piyasaya yeni sürüldü. Kamera tarafında Leica ile çalışılmış ve harika bir kamera performansı var. İşlemci tarafında kullanılan MediaTek Dimensity 8200 işlemcisi oldukça güçlü. Yani akıllı telefon oyun oynanacağında da fotoğraf çekileceğinde de ya da günlük kullanımda da kullanıcısını üzmeyecek bir cihaz.