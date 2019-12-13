Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Ersel Yılgın)
iPhone 11 satın alarak Apple‘ın yeni nesil cihazına geçen Ersel Yılgın, HWP ekranlarında bu merak edilen telefonu anlatıyor.
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Daha önce birçok farklı telefon deneyimi yaşayan Ersel’in iPhone 11 hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi A3 – Sizin Yorumunuz (Emir Kıdeyş)
Xiaomi Mi A3 telefonunu üç aydır kullanan Emir Kıdeyş, uygun fiyatlı telefonlar arasında popüler bir telefon tercih etmiş.
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Mi A3‘ün genel performans olarak hem oyunlarda ve günlük kullanımda neler yaptığını göreceğiz. Aynı zamanda pil ve diğer konulardaki artıları ve eksileri Emir’den dinliyoruz.
Sizin Yorumunuz
XPG SX6000 Pro – Sizin Yorumunuz (Yasin Demir)
XPG SX6000 Pro 512 GB M.2 SSD modeliyle Sizin Yorumunuz serimize katılan Yasin Demir, Operatör Sohbetleri ardından şimdi de bambaşka bir ürün ile serimize katılıyor.
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MSI CX62 modeli bilgisayarına hız kazandırmak için XPG SX6000 Pro modelini indirim döneminde tercih eden Yasin’in M.2 SSD ile hayatına kattığı artıları ve kolaylıkları anlatıyor.
İyi seyirler…
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Philips The One TV – Kim Kullanmak İster (Baran Çırpıcı)
Kim Kullanmak İster serimizin ilk televizyonu olan Philips The One TV ilk kullanıcısı Baran Çırpıcı 55PUS7304 ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.
Kim Philips The One kullanmak ister?
Farklı bir marka televizyon kullanan Baran’ın The One için düşünceleri, beğendiği yönleri ve düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyiler.
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Philips The One serisi, dolu dolu özellikleri ile ‘erişilebilir’ fiyatlar sunuyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.