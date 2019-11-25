Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Sizin Yorumunuz
Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları
Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.
Sizin Yorumunuz
LG G7 ThinQ – Sizin Yorumunuz (Onur Ali İmren)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu LG G7 ThinQ modeliyle Onur Ali İmren oldu. Bakalım LG G7 ThinQ modelinin kullanıcı deneyimi neler sunuyor?
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Eyüp Şen)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Eyüp Şen, kullanmış olduğu Xiaomi Mi 9 SE modelini anlattı. Bakalım Mi 9 SE modelinin kullanıcı deneyimi nasılmış?
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İşte beklenen an: Yeni Half-Life geliyor! | Half-Life Alyx nedir?
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