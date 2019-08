iPhone 11 Pro yeni Apple telefonlardan birinin ismi olabilir

Apple’ın sonbaharda kullanıcı deneyimine sunması beklenen üç yeni akıllı telefondan birinin iPhone 11 Pro ismiyle raflarda yerini alması bekleniyor.

iPhone 11 Pro ismi, CoinX isimli Twitter hesabı tarafından paylaşılan bir gönderiye dayanıyor. Aynı Twitter hesabı, daha önce iPhoneXS, iPhone XS Max, iPhone XR modellerinin isimlerini de tam olarak paylaşmıştı. Şimdi ise Apple’ın 2019 yılında çıkış yapacağı düşünülen yeni akıllı telefonlarının muhtemel ismini sosyal medya üzerinden paylaştı.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.

— CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019