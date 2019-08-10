iPhone 11 Pro yeni Apple telefonlardan birinin ismi olabilir

Apple’ın sonbaharda kullanıcı deneyimine sunması beklenen üç yeni akıllı telefondan birinin iPhone 11 Pro ismiyle raflarda yerini alması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: iPad Pro ve iPad 2019 modellerinde çoklu kamera kullanılabilir



iPhone 11 Pro ismi, CoinX isimli Twitter hesabı tarafından paylaşılan bir gönderiye dayanıyor. Aynı Twitter hesabı, daha önce iPhoneXS, iPhone XS Max, iPhone XR modellerinin isimlerini de tam olarak paylaşmıştı. Şimdi ise Apple’ın 2019 yılında çıkış yapacağı düşünülen yeni akıllı telefonlarının muhtemel ismini sosyal medya üzerinden paylaştı.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019

Paylaşılan söylentilere göre bu sonbaharda lansmanı yapılacak olan üç yeni cihazın isimlendirmesi; iPhone 11, iPhone 11Pro ve iPhone 11 R olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda kare şeklinde yerleştirilmiş arka kamera modüllü cihazın iPhone 11 Pro olacağı da söylentiler arasında. Bu üç cihazdan biri 5.8 inç, diğeri ise 6.5 inç OLED ve üçüncü de 6.1 inç LCD ekranlara sahip olacak. Ayrıca bu üst seviye cihaz modellerinde üç lensli arka kameralar, daha büyük bataryalar, çift yönlü şarj ve daha fazla yenilikçi özelliğin bulunacağı dedikoduları da yapılıyor.

Şimdilik bu yeni iPhone 11 modelleri ile ilgili detaylı bilgi bulunmuyor olsa da yapılan söylentiler cihazların son zamanların öne çıkan özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkındaki detaylı bilgileri paylaşıyor olacağız.